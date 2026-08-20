Alman Marko Cvitkusic Müslüman oldu
Almanya’dan eşinin memleketi Nevşehir’e akraba ziyaretine gelen 26 yıllık evli Alman vatandaşı Marko Cvitkusic, incelediği Almanca Kur'an-ı Kerim'in ardından Müslüman olmaya karar verdi. Nevşehir İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getiren Cvitkusic, "Muhammet" adını alarak ihtida belgesini teslim aldı.
Almanya'da yaşayan ve 26 yıl önce Nevşehirli bir Türk ile hayatını birleştiren Marko Cvitkusic'in yaşamı, eşi ve çocuklarıyla birlikte kente yaptığı son ziyaretle İslamiyet'i araştırmaya başladı. Memleket ziyaretleri sırasında aile dostları olan Araştırmacı-Yazar Hüsrev Öndegelen'in vesilesiyle İslamiyet ile tanışan Marko'ya Almanca mealli bir Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Kendisine hediye edilen Almanca mealli Kur'an-ı Kerim'i inceleyen ve İslam dini üzerine yoğun araştırmalar yapan Alman damat, kalbinin sesini dinleyerek Müslüman olma kararı aldı. İş yerinden yıllık izin alarak vakit kaybetmeden yeniden Nevşehir'in yolunu tutan Marko, resmi işlemler ve merasim için İl Müftülüğüne başvurdu.
DİYANET ÇATISI ALTINDA ANLAMLI MERASİM
Marko Cvitkusic için Nevşehir İl Müftülüğü ev sahipliğinde bir ihtida merasimi düzenlendi. Alibey Camii Uzman İmam Hatibi Bilal Özkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İl Müftüsü Kazım Güzel, kararı dolayısıyla Marko'yu tebrik ederek İslam dininin temel esasları ve güzellikleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
DUALAR VE SALAVATLARLA "MUHAMMET" İSMİNİ ALDI
Kelime-i Şehadet'in derin anlamının aktarılmasının ardından Müftü Kazım Güzel rehberliğinde şehadet getiren Marko, Müslüman oldu ve "Muhammet" adını benimsedi. Tekbir ve salavatlar eşliğinde tamamlanan törenin sonunda Müftü Güzel, Muhammet adını alan Cvitkusic'e resmi ihtida belgesini takdim etti.