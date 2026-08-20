Almanya'da yaşayan ve 26 yıl önce Nevşehirli bir Türk ile hayatını birleştiren Marko Cvitkusic'in yaşamı, eşi ve çocuklarıyla birlikte kente yaptığı son ziyaretle İslamiyet'i araştırmaya başladı. Memleket ziyaretleri sırasında aile dostları olan Araştırmacı-Yazar Hüsrev Öndegelen'in vesilesiyle İslamiyet ile tanışan Marko'ya Almanca mealli bir Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kendisine hediye edilen Almanca mealli Kur'an-ı Kerim'i inceleyen ve İslam dini üzerine yoğun araştırmalar yapan Alman damat, kalbinin sesini dinleyerek Müslüman olma kararı aldı. İş yerinden yıllık izin alarak vakit kaybetmeden yeniden Nevşehir'in yolunu tutan Marko, resmi işlemler ve merasim için İl Müftülüğüne başvurdu.