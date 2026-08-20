CHP'li Konak'ta yollar köstebek yuvasına döndü! Mahalleli çukurlara halı serdi

Gültepe ve Boğaziçi’nde yolların durumu tepki çekti. "ÇOK TOZ VAR" Mahalle esnafından Talat Yeşilyurt ise toz sebebiyle zor günler geçirdiklerini belirtip, "Doğal gazın gelmesi için isteklerimiz olmuştu. Doğal gaz borusu sokağımızdan geçti ama aşırı bir toz var. Biz de çözüm olarak halıları serdik. Arabalar geçtikçe de daha çok az toz kalkıyor. Bu toz herkesi rahatsız ediyor. Zamanında belediyeden sulama aracı talep etmiştik. Ancak hâlâ gelmedi. Biz çevre sakinleri olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediyeden de destek bekliyoruz." dedi.

"MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN" Yetkililerin mevcut durumla ilgilenmediğini söyleyen mahalleli Tuncay Görüş ise "Doğal gaz borusu çektiler ama sonrasında kimse ilgilenmedi. Biz de mahalleli olarak halı serdik. Evler ve araçlar toz içerisinde. Yaklaşık bir aydır durum bu şekilde. Kapı, pencere açamıyoruz. Mağduruz ve bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.