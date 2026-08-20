NASA’nın Swift kurtarma planı çöktü: 22 yıllık gözlemevi Dünya’ya dönüş yolunda

LINK'İN GÖREVİ TAMAMEN SONA ERMEDİ

Swift'i kurtarma planının iptal edilmesi, LINK'in uzaydaki faaliyetlerinin tamamen duracağı anlamına gelmiyor. NASA ve Katalyst, uydunun Swift'e yaklaşarak gözlemevinin durumunu incelemesini ve gelecekte gerçekleştirilebilecek yakalama operasyonları için gerekli noktaları belirlemesini planlıyor.

Bu kapsamda LINK'in Swift ile bir teknoloji gösterimi amacıyla buluşması hedefleniyor. Ancak söz konusu yaklaşmanın ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin henüz kesin bir tarih açıklanmadı.

Katalyst CEO'su Ghonhee Lee de yüksek risk taşıyan bu görevin önemli teknik deneyimler kazandırdığını belirtti. Elde edilen verilerin gelecekteki uydu buluşma, yakınlaşma, yakalama ve yörüngede bakım operasyonlarında kullanılması amaçlanıyor.