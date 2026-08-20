Büyükçekmece'de 14 ayrı suçtan hakkında toplam 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A. (36), polis ekiplerince yakalandı. C.A.'nın saklandığı evde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör ve 101 fişek ele geçirildi.

14 ayrı suçtan hakkında toplam 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A. (36) polis ekiplerince yakalandı. (Fotoğraflar: DHA)

SAKLANDIĞI EVDE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sırasında, "Kasten Öldürme", "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçları başta olmak üzere çok sayıda suçtan aranan C.A.'nın Türkoba Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi.

Çok sayıda suçtan aranan C.A.’nın Türkoba Mahallesi’nde bir evde saklandığı belirlendi.

26 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA FİRARİ OLARAK ARANIYORDU

C.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör ve çeşitli çaplarda 101 fişek ele geçirildi. Emniyette yapılan sorgulamasında C.A.'nın 14 ayrı suçtan toplam 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu kapsamda firari olarak arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.