Kripto borsasının hukuk yöneticisi mahkemelik oldu: Eşinden 50 milyon TL’lik tazminat talebi

Türkiye'nin büyük kripto borsalarından birinde Hukuk İşleri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan avukat Ayça Ö., eşinin aldatma iddiaları üzerine mahkemelik oldu. Sabah'ın haberine göre, Aytunç Ö. tarafından İstanbul Anadolu Aile Mahkemesinde açılan davada, eşinin Bahtiyar Y. ile ilişki yaşadığı öne sürüldü. Dava dosyasına otel kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak sunulurken 50 milyon TL manevi tazminat talep edildi.

Kripto borsası yöneticisi hakkında açılan davada otel kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak dosyaya sunuldu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) OTEL KAYITLARI DAVA DOSYASINA GİRDİ Aytunç Ö., avukatı Erdost Balcı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Dava dosyasına sunulan belgelere göre Ayça Ö. ile Bahtiyar Y.'nin farklı tarihlerde çeşitli otellerde birlikte kaldıkları öne sürüldü. Dosyadaki iddiaya göre ikili, 20 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı içerisindeki bir otelde 3 saatlik konaklama gerçekleştirdi. 14 Temmuz 2025 tarihinde ise Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalov tesisinde kaldıkları ileri sürüldü.