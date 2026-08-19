Kripto borsasının hukuk yöneticisi mahkemelik oldu: Eşinden 50 milyon TL’lik tazminat talebi
Türkiye’nin büyük kripto borsalarından birinde Hukuk İşleri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan avukat Ayça Ö. hakkında eşi Aytunç Ö. tarafından aldatma iddiasıyla dava açıldı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesine taşınan dosyaya otel kayıtları ile güvenlik kamerası görüntüleri sunulurken, 50 milyon TL manevi tazminat ve çocukların velayeti talep edildi. Mahkeme ara kararla Aytunç Ö. lehine aylık 35 bin TL tedbir nafakasına hükmetti.
Türkiye'nin büyük kripto borsalarından birinde Hukuk İşleri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan avukat Ayça Ö., eşinin aldatma iddiaları üzerine mahkemelik oldu.
Sabah'ın haberine göre, Aytunç Ö. tarafından İstanbul Anadolu Aile Mahkemesinde açılan davada, eşinin Bahtiyar Y. ile ilişki yaşadığı öne sürüldü. Dava dosyasına otel kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak sunulurken 50 milyon TL manevi tazminat talep edildi.
OTEL KAYITLARI DAVA DOSYASINA GİRDİ
Aytunç Ö., avukatı Erdost Balcı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Dava dosyasına sunulan belgelere göre Ayça Ö. ile Bahtiyar Y.'nin farklı tarihlerde çeşitli otellerde birlikte kaldıkları öne sürüldü.
Dosyadaki iddiaya göre ikili, 20 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı içerisindeki bir otelde 3 saatlik konaklama gerçekleştirdi. 14 Temmuz 2025 tarihinde ise Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalov tesisinde kaldıkları ileri sürüldü.
ETİLER'DE 3 GÜNLÜK KONAKLAMA İDDİASI
Dava dilekçesinde yer alan bir diğer iddia ise 26-29 Ağustos 2025 tarihlerine ilişkin oldu.
Ayça Ö. ile Bahtiyar Y.'nin Etiler'deki bir otelde 3 gün boyunca birlikte kaldıkları öne sürüldü. Söz konusu konaklamalara ilişkin kayıtların dava dosyasına sunulduğu belirtildi.
40 GÜNLÜK GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İNCELENDİ
Dosyaya sunulan iddialar otel kayıtlarıyla sınırlı kalmadı. Dava kapsamında aile konutunun güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak sunuldu.
40 günlük kamera kayıtlarında Bahtiyar Y.'nin farklı gece ve gündüz saatlerinde aile konutuna 15 kez giriş yaptığının tespit edildiği öne sürüldü.
OTOPARK GÖRÜNTÜLERİ DE DOSYADA
Dava dilekçesinde 21 Kasım, 28 Kasım, 29 Kasım ve 13 Aralık tarihlerindeki görüntülere ilişkin ayrıntılara da yer verildi.
İddiaya göre 28 Kasım'da otoparkta tarafların öpüştüğü, 29 Kasım'da ise araç içerisinde uzun süre birlikte kaldıkları görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.
13 Aralık tarihli görüntülerde de çocukların bulunduğu sırada taraflar arasında yakınlaşma yaşandığı iddia edildi. Dava dosyasında ayrıca Bahtiyar Y.'nin aile konutuna çiçek ve alışveriş poşetleriyle geldiği ve çocuklarla zaman geçirdiği öne sürüldü.
50 MİLYON TL MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ
Aytunç Ö., mahkemeye sunduğu dilekçede eşinin davranışlarının çocukların duygusal güvenliğini de etkilediğini ileri sürdü.
Mahkemeden çocukların velayetinin kendisine verilmesini isteyen Aytunç Ö., 50 milyon TL manevi tazminat ve nafaka talebinde bulundu.
MAHKEMEDEN 35 BİN TL TEDBİR NAFAKASI KARARI
İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, dava sürecinde ara karar verdi. Mahkemenin Aytunç Ö. lehine aylık 35 bin TL tedbir nafakasına hükmettiği belirtildi. Taraflar arasındaki davanın devam ettiği öğrenildi.