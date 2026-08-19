Yalova açıklarında can pazarı! Baba-kızın en zor 5 saati: İmralı'ya kadar sürüklendiler
Yalova’nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü tahtasıyla (SUP board) denize açılan baba ve 11 yaşındaki kızı, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle açığa sürüklendi. Yaklaşık 5 saat boyunca denizin ortasında dalgalara direnerek hayatta kalmaya çalışan ikili, Sahil Güvenlik ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla Bursa'daki İmralı Adası açıklarında kurtarıldı. Bota alınma anları cep telefonu kamerasına yansıyan baba ve kızın, hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü tahtasıyla (SUP board) denize açılan baba ve 11 yaşındaki kızı kurtarıldı.
GÖDEN KAYBOLDULAR
Edinilen bilgiye göre olay dün (18 Ağustos) Armutlu sahilinde meydana geldi. Mustafa Y. (57), kızı Ela Y. (11) ile birlikte serinlemek ve spor yapmak amacıyla kürek sörfü tahtasına bindi. Kısa süre sonra sertleşen rüzgar ve oluşan dalgalar nedeniyle baba ve kızı gözden kayboldu.
İHBAR GELDİ EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Kıyıdakilerin durumu fark ederek haber vermesi üzerine Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı hızla harekete geçti. Arama kurtarma çalışmalarına Bursa Sahil Güvenlik ekipleri de destek verdi.
5 SAAT SONRA KURTARILDILAR
Geniş bir alanda yürütülen arama faaliyetleri yaklaşık 5 saat sürdü. Ekipler, baba ve kızını kilometrelerce ötede, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarındaki İmralı Adası yakınlarında tespit etti. Sörf tahtasına tutunarak dalgalara direnen ikilinin yardımına Sahil Güvenlik botunda görevli dalış timi yetişti.
NEFES KESEN ANLAR KAMERADA
Ekiplerin Mustafa Y. ve kızı Ela Y.'yi sudan çıkararak bota aldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bota alınan baba ve kızına ilk müdahale denizde yapıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Mustafa Y. ve Ela Y., kaldırıldıkları hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildi.
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