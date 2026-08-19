Yalova açıklarında can pazarı! Baba-kızın en zor 5 saati: İmralı'ya kadar sürüklendiler

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü tahtasıyla (SUP board) denize açılan baba ve 11 yaşındaki kızı kurtarıldı.

GÖDEN KAYBOLDULAR

Edinilen bilgiye göre olay dün (18 Ağustos) Armutlu sahilinde meydana geldi. Mustafa Y. (57), kızı Ela Y. (11) ile birlikte serinlemek ve spor yapmak amacıyla kürek sörfü tahtasına bindi. Kısa süre sonra sertleşen rüzgar ve oluşan dalgalar nedeniyle baba ve kızı gözden kayboldu.

Armutlu'da sörf tahtasıyla sürüklenen baba ve kızı kurtarıldı