Eskişehir'de drift yaparken görülen ve evinin önünde polis tarafından durdurulan ehliyetsiz sürücü yaya olarak kaçarken, şahsa 690 bin TL ceza kesildi. Aracın otoparka çekileceğini öğrenen sürücünün babaannesi ise balkona çıkarak polislere aracın çekilmemesi için ricada bulundu.

Ekiplerin işlemleri sırasında A.Y., yaya olarak kaçmaya başladı. (Fotoğraflar: İHA)

EKİPLER İŞLEM YAPARKEN YAYA OLARAK KAÇTI

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, dün gece 43 RC 655 plakalı Tofaş marka aracıyla drift yapan A.Y.'yi durdurmak istedi. Polisin uyarıları doğrultusunda sürücü, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Özcanlılar Sokak'taki evinin önünde durduruldu. Ekiplerin işlemleri sırasında A.Y., yaya olarak kaçmaya başladı.

Drift atan ehliyetsiz sürücüye 690 bin TL ceza uygulandı.

TOPLAM 690 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Bir süre sonra aracına tekrar yaklaşmak isteyen şahıs, polisleri fark edince yeniden kaçarak uzaklaştı. Denetimlerde sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sivil Trafik Ekipleri, kaçan sürücüye farklı ihlallerden toplam 690 bin TL idari para cezası uyguladı.

A.Y.'nin babaannesi balkona çıktı, polis ekiplerinden aracın çekilmemesini rica etti.



BABAANNESİ BALKONA ÇIKARAK ARACIN ÇEKİLMEMESİNİ RİCA ETTİ

İşlemlerin ardından araç çekici vasıtasıyla Yediemin Otoparkına kaldırıldı. Aracın götürüleceğini öğrenen A.Y.'nin babaannesi ise balkona çıkarak polis ekiplerinden aracın çekilmemesini rica etti. Yaşlı kadın, ekiplerin uyguladığı cezai işlemleri balkondan takip etti.