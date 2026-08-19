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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası Beyoğlu'nda havai fişek yangını: Ressamın 20 yıllık emeği küle döndü

Beyoğlu’nda Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı öne sürülen havai fişek, 5 katlı binanın 4’üncü katındaki daireye düşerek yangına neden oldu. Yangında ressam Murat Melih Özen’in yeni sergisi için hazırladığı tablolarının yanı sıra resim malzemeleri, müzik ekipmanları ve yıllardır sakladığı hatıraları küle döndü. Özen, “20 senelik bir ressamın resimleri katledildi. Ben resimlerime ruhumu verdim” dedi.

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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası Beyoğlu'nda havai fişek yangını: Ressamın 20 yıllık emeği küle döndü

Beyoğlu'nda Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek, ressam Murat Melih Özen'in yaşadığı daireye düştü. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken Özen'in yaklaşık 20 yıllık profesyonel sanat hayatı boyunca yaptığı eserleri de yandı.

Olay, Evliya Çelebi Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi.

Süper Lig'in 1'inci haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasının ardından taraftarların attığı öne sürülen havai fişek, ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in kiracı olarak yaşadığı daireye düştü.

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Maç sonrası atıldığı öne sürülen havai fişek, ressam Murat Melih Özen’in evinde yangına neden oldu. (Fotoğraflar: İHA)Maç sonrası atıldığı öne sürülen havai fişek, ressam Murat Melih Özen’in evinde yangına neden oldu. (Fotoğraflar: İHA)

EVİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Havai fişeğin düşmesinin ardından çıkan yangın, Özen'in hem yaşadığı hem de çalışma alanı olarak kullandığı evde büyük hasara neden oldu. Yangında Özen'in yıllardır üzerinde çalıştığı tabloları, boya ve fırçaları, şövalesi ve müzik ekipmanları yandı. Özen'in yıllardır sakladığı evrakları, kişisel hatıraları ve hayatını kaybeden babasına ait resimleri de yangında yok oldu.

Yangında Özen’in 20 yıllık sanat hayatı boyunca hazırladığı tabloların yanı sıra resim ve müzik ekipmanları da zarar gördü.Yangında Özen’in 20 yıllık sanat hayatı boyunca hazırladığı tabloların yanı sıra resim ve müzik ekipmanları da zarar gördü.

YANGINI DALAMAN'DA ÖĞRENDİ

Yangın sırasında İstanbul'da bulunmayan Murat Melih Özen, ailesinin yanında Dalaman'daydı. Özen, alt komşusundan gelen telefonla evinin yandığını öğrendi.

Yaşadıklarını anlatan Özen, "Dalaman'da annemin yanındayken alt komşudan telefon geldi, 'Ev yanıyor, içeride misin?' dedi. 'Hayır' dedim. Ben senelerin ressamıyım. Emeğim, resimlerim yandı. Malzemelerim, stüdyo ekipmanım, her şeyim gitti" ifadelerini kullandı.

Yangında ressamın tabloları, babasına ait fotoğraflar ve yıllardır sakladığı kişisel hatıraları da küle döndü.Yangında ressamın tabloları, babasına ait fotoğraflar ve yıllardır sakladığı kişisel hatıraları da küle döndü.

YENİ SERGİ İÇİN HAZIRLANIYORDU

Çocukluğundan bu yana resim yaptığını belirten Özen, yangın öncesinde yeni bir serginin hazırlıklarını yürüttüğünü söyledi. Sergiye çıkabilmek için yalnızca birkaç eserinin kaldığını anlatan Özen, yangınla birlikte aylarca üzerinde çalıştığı tablolarını kaybetti.

Özen, "Sergiye çıkartabilecek iş olması için çok az kalmıştı. 2-3 tane iş daha yapmam gerekiyordu. Hazırlamıştım. Zaten sanattan hayatı idame ettirmek çok kolay bir şey değil" dedi.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası Beyoğlu'nda havai fişek yangını: Ressamın 20 yıllık emeği küle döndü-5

"20 SENELİK BİR RESSAMIN RESİMLERİ KATLEDİLDİ"

Yangında yalnızca maddi kayıp yaşamadığını vurgulayan Özen, eserlerine verdiği emeğin karşılığının parayla ölçülemeyeceğini söyledi.

Özen, "Her şeyim yandı. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi. Ben resimlerime ruhumu verdim. En azından insanların sergide görmelerini isterdim" ifadelerini kullandı.

Sanat hayatı boyunca büyük zorluklarla eserlerini ortaya çıkardığını söyleyen Özen, "Burada bir hayat, yaşantı, mücadele var. Her şey para değil. En azından insanların sergide görmelerini isterdim. Üzerine konuşabilmek isterdim. Satılması bile o kadar önemli değil" diye konuştu.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası Beyoğlu'nda havai fişek yangını: Ressamın 20 yıllık emeği küle döndü-6

BABASININ RESİMLERİ DE YANDI

Yangında kişisel hatıralarını da kaybeden Özen, evde profesyonel müzik stüdyosundan kalan şarkı sözleri, çeşitli evraklar ve hayatını kaybeden yakınlarına ait eşyalar bulunduğunu anlattı.

Özen, "Kendime ait özel, paylaşmak istemediğim, tanıdığım, hayatta olmayan insanlarla ilgili olan şeyler vardı o çekyatın altında. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok" dedi.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası Beyoğlu'nda havai fişek yangını: Ressamın 20 yıllık emeği küle döndü-7

"KAYBETTİKLERİMİ, EMEĞİMİ GERİ İSTİYORUM"

Yangının nasıl çıktığının ortaya çıkarılmasını isteyen Özen, hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Özen, "Sadece bu olay çözülsün ve fazla bir şey istemiyorum. Kaybettiklerimi, emeğimi geri istiyorum. Hukuki olarak bir şey yapabiliyorsam yapacağım" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı mağduriyete tepki gösteren Özen, "Burayı bu hale getiren insanlar da tabii ki bilerek bu hale getirmemişlerdir ama onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor. Şehrin göbeğinde birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak dökecek ve hayatına devam edecek" dedi.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası Beyoğlu'nda havai fişek yangını: Ressamın 20 yıllık emeği küle döndü-8

BİR TABLO İÇİN GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞTI

Yangında zarar gören en sevdiği eserlerinden birini gösteren Özen, tablo üzerinde bir ay boyunca her gün 8 ila 12 saat çalıştığını anlattı.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası Beyoğlu'nda havai fişek yangını: Ressamın 20 yıllık emeği küle döndü-9

Özen, "Ben bu eseri insanların doğru dürüst bir platformda görmesini isterdim. Satmak da önemli ama en azından görebilmelerini isterdim. Çok emek harcadım. Maalesef şu anda bu şekilde gösterebiliyorum" diye konuştu.

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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası Beyoğlu'nda havai fişek yangını: Ressamın 20 yıllık emeği küle döndü-11 Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası Beyoğlu'nda havai fişek yangını: Ressamın 20 yıllık emeği küle döndü-12 Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası Beyoğlu'nda havai fişek yangını: Ressamın 20 yıllık emeği küle döndü-13
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