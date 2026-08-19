Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası Beyoğlu'nda havai fişek yangını: Ressamın 20 yıllık emeği küle döndü

Özen, "Sergiye çıkartabilecek iş olması için çok az kalmıştı. 2-3 tane iş daha yapmam gerekiyordu. Hazırlamıştım. Zaten sanattan hayatı idame ettirmek çok kolay bir şey değil" dedi.

Çocukluğundan bu yana resim yaptığını belirten Özen, yangın öncesinde yeni bir serginin hazırlıklarını yürüttüğünü söyledi. Sergiye çıkabilmek için yalnızca birkaç eserinin kaldığını anlatan Özen, yangınla birlikte aylarca üzerinde çalıştığı tablolarını kaybetti.

Sanat hayatı boyunca büyük zorluklarla eserlerini ortaya çıkardığını söyleyen Özen, "Burada bir hayat, yaşantı, mücadele var. Her şey para değil. En azından insanların sergide görmelerini isterdim. Üzerine konuşabilmek isterdim. Satılması bile o kadar önemli değil" diye konuştu.

Özen, "Her şeyim yandı. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi. Ben resimlerime ruhumu verdim. En azından insanların sergide görmelerini isterdim" ifadelerini kullandı.

Özen, "Kendime ait özel, paylaşmak istemediğim, tanıdığım, hayatta olmayan insanlarla ilgili olan şeyler vardı o çekyatın altında. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok" dedi.

"KAYBETTİKLERİMİ, EMEĞİMİ GERİ İSTİYORUM"

Yangının nasıl çıktığının ortaya çıkarılmasını isteyen Özen, hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Özen, "Sadece bu olay çözülsün ve fazla bir şey istemiyorum. Kaybettiklerimi, emeğimi geri istiyorum. Hukuki olarak bir şey yapabiliyorsam yapacağım" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı mağduriyete tepki gösteren Özen, "Burayı bu hale getiren insanlar da tabii ki bilerek bu hale getirmemişlerdir ama onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor. Şehrin göbeğinde birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak dökecek ve hayatına devam edecek" dedi.