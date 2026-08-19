Konya'da yüksek ateş ve ağrı nedeniyle özel bir hastanenin acil servisine başvuran 19 yaşındaki Kerem Elitemiz'in kaydının "kırmızı" yerine "sarı kod"la açıldığı iddia edildi. Özel sigortanın masrafları karşılamaması üzerine hastane aileden 30 bin TL talep etti. Borç alarak ödeme yapıp oğlunu devlet hastanesine sevk eden Anne Satı Yavuz, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kerem Elitemiz (19) Konya'da yüksek ateş ve ağrı nedeniyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

YÜKSEK ATEŞ VE AĞRI NEDENİYLE ACİL SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ

Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre olay, 16 Mayıs akşamı Kerem Elitemiz'in doğum gününde meydana geldi. Yüksek ateş ve ağrıları artan genç, annesi Satı Yavuz tarafından özel bir hastanenin acil servisine götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde karaciğer enzimlerinin yüksek olduğu ve rahatsızlığının yalnızca serum verilerek geçiştirilemeyeceği belirtilerek yatışına karar verildi. Kerem aynı gece hastaneye yatırılırken, 18 Mayıs sabahı anne Satı Yavuz'u hastane yetkilileri aradı.

Anne Satı Yavuz

HEM TEDAVİ UYGULANMADI HEM DE HASTANEDEN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEDİ

İddiaya göre Yavuz'u arayan yetkililer, yatış ve tedavi masraflarının özel sigorta tarafından karşılanmadığını ve 30 bin TL ödeme yapmaları gerektiğini aksi takdirde Kerem'in hastaneden çıkış yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine sigorta şirketiyle görüşen Yavuz'a, oğlunun acilden giriş yapmasına rağmen hastane kaydının "kırmızı kod" değil "sarı kod" üzerinden oluşturulduğu ve bu nedenle yalnızca acilde gerçekleştirilen ilk işlemlerin karşılandığı söylendi. Çaresiz kalan anne, hastanenin hem oğluna tedavi uygulanmamasına hem de çıkışına izin verilmemesi üzerine para arayışına girdi.

Olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

HİZMETLER İÇİN İKİ KATI ÜCRET TALEP EDİLDİ, DEVLET HASTANESİNE GÖTÜRÜLDÜKTEN SONRA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Yakınlarını arayan Yavuz, bir yakınının kredi kartını alarak 30 bin TL'lik faturayı ödedi. Para ödendikten sonra saatlerdir kolunda boş serum torbasıyla beklediği iddia edilen Kerem'in damar yolu çıkarıldı ve hastaneden çıkmasına izin verildi. Daha sonra faturayı inceleyen anne, bazı hizmet kalemlerinin iki kez ücretlendirildiğini fark ettiğini öne sürdü.

Yüksek ateş ve suçiçeği belirtileri devam eden Kerem, özel hastaneden ayrıldıktan sonra devlet hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan genç, uygulanan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.Yaşananların ardından Satı Yavuz, avukatı aracılığıyla hastane hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.