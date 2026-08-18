CANLI YAYIN
Geri

Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil merdiven boşluğuna uçtu

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil, korkulukları parçalayarak merdiven boşluğuna uçtu. O sırada merdivenlerde bulunan 2 kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Faciadan dönülen anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil merdiven boşluğuna uçtu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde panik anları yaşandı. Tuzla Caddesinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı.

KIL PAYI KURTULDULAR

Ardından merdivenlerin korkuluklarına çarpan araç, korkulukları aşarak merdiven boşluğuna düştü. Kaza sırasında merdivenlerden yukarı doğru çıkan 2 kişi, otomobilin üzerlerine doğru geldiğini görünce kendilerini son anda kurtardı. İki kişi, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken facianın eşiğinden dönüldü.

Video Oynatma İkonu Kocaeli'de otomobil merdiven boşluğuna uçtu: O anlar kamerada!

Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil merdiven boşluğuna uçtu-1

ARAÇTAN KENDİ ÇIKTI

Kaza sonrası otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra kaldırıma uzandı. Sürücünün yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil merdiven boşluğuna uçtu-2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaza yaptı: 7 düzensiz göçmen yakalandı
SONRAKİ HABER

Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler