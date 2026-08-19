Fatih'te komşu iki esnaf arasında silahlı kavga: Pompalı tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Fatih’te komşu iki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi vuruldu. Sağlık ekipleri yaralılardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olay sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olayla ilgili bir şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
KOMŞU İKİ ESNAF ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, komşu iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Çevrede bulunanlar yaşananları polis ekiplerine bildirdi.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI
Kavga sırasında taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaralılar için sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı.
1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralıya ise olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SOKAK GİRİŞLERİ KAPATILDI
Polis ekipleri olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Katip Kasım Camii Sokak'ın girişleri güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekipler, silahlı saldırının meydana geldiği bölgede detaylı inceleme yaptı.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın çıkış nedeni ve yaşananlara ilişkin soruşturma sürüyor.