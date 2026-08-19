Fatih'te komşu iki esnaf arasında silahlı kavga: Pompalı tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olay sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fatih’te komşu esnaflar arasında silahlı kavga

Fatih’te esnaf kavgası kanlı bitti. (Fotoğraflar: DHA ve AA) KOMŞU İKİ ESNAF ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Çevrede bulunanlar yaşananları polis ekiplerine bildirdi.