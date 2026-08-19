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Fatih'te komşu iki esnaf arasında silahlı kavga: Pompalı tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih’te komşu iki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi vuruldu. Sağlık ekipleri yaralılardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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Fatih'te komşu iki esnaf arasında silahlı kavga: Pompalı tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olay sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olayla ilgili bir şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Fatih’te komşu esnaflar arasında silahlı kavga


Fatih’te esnaf kavgası kanlı bitti. (Fotoğraflar: DHA ve AA)Fatih’te esnaf kavgası kanlı bitti. (Fotoğraflar: DHA ve AA)

KOMŞU İKİ ESNAF ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, komşu iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Çevrede bulunanlar yaşananları polis ekiplerine bildirdi.

Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Kavga sırasında taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaralılar için sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı.

Fatih'te komşu iki esnaf arasında silahlı kavga: Pompalı tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti-4

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralıya ise olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatih'te komşu iki esnaf arasında silahlı kavga: Pompalı tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti-5

SOKAK GİRİŞLERİ KAPATILDI

Polis ekipleri olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Katip Kasım Camii Sokak'ın girişleri güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekipler, silahlı saldırının meydana geldiği bölgede detaylı inceleme yaptı.

Fatih'te komşu iki esnaf arasında silahlı kavga: Pompalı tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti-6

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın çıkış nedeni ve yaşananlara ilişkin soruşturma sürüyor.

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Fatih'te komşu iki esnaf arasında silahlı kavga: Pompalı tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti-8 Fatih'te komşu iki esnaf arasında silahlı kavga: Pompalı tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti-9 Fatih'te komşu iki esnaf arasında silahlı kavga: Pompalı tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti-10
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