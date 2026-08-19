Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, aynı zamanda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, Karabağlar ilçesinde polisin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Balkondan sarktığı sırada yakayı ele veren şahıs, adli makamlara sevk edildi.

168 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Edinilen bilgiye göre, 1 Ağustos 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinde bir vatandaş günlerdir interneti çalışmadığından dolayı yaptığı kontrollerde, apartman havalandırma boşluğuna kesilmiş internet kablosu ile bir poşetin sarkıtılmış olduğunu gördü. Vatandaşın 112'yi araması ile Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, apartman girişini gören kameralardan 168 saatlik görüntü incelemesinde, uyuşturucu maddelerin içerisinde olduğu poşetle apartmana giriş yapan şüpheli kişinin görüntüsü belirlendi.

2 kilo 160 gram uyuşturucu maddesi, 219 adet ecstasy uyuşturucu hap, ayrıca S.A.'nın yakalandığı esnada üzerinden de 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. (Fotoğraflar: İHA)

14 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI İLE ARANIYORDU

Yapılan sistem ve saha çalışmasında şahsın açık kimlik bilgileri tespit edildi. 25 yaşındaki S.A. isimli şahsın, gece vaktinde silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranmasının olduğu anlaşıldı.

ŞÜPHELİ ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

S.A.'nın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, saklandığı ikamet tespit edilerek yapılan operasyonda şahıs kaçmaya çalıştığı ikametin balkon kısmından aşağı sarkmış vaziyette yakayı ele verdi. Söz konusu poşet içerisinde 2 kilo 160 gram uyuşturucu maddesi, 219 adet ecstasy uyuşturucu hap, ayrıca S.A.'nın yakalandığı esnada üzerinden de 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. S.A., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından adli makamlara sevk edildi.