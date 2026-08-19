14 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı: 168 saatlik iz takibiyle balkonda yakalandı
İzmir Karabağlar’da interneti kesilen bir bina sakininin havalandırma boşluğunda gördüğü uyuşturucu poşeti, emniyeti harekete geçirdi. Polisin 168 saatlik kamera incelemesiyle kimliği belirlenen ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki S.A., saklandığı adrese düzenlenen operasyonda evinin balkonundan sarkarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam