Araçta başlayıp ormana sıçramıştı! Balıkesir'deki yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde seyir halindeki araçta başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangından sevindiren haber geldi. 7 uçak, 8 helikopter ve 295 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde seyir halindeki araçta başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA BAŞLADI
Yangın, Sındırgı ilçesine bağlı Düvertepe Mahallesi mevkisinde saat 13.00 sıralarında kara yolunda seyir halindeki bir araçta çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ve hava unsuru sevk edildi.
20 SAAT BOYUNCA ALEVLERE MÜDAHALE
Yangının başlamasının ardından ekipler gece boyunca karadan mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden söndürme çalışmalarına katıldı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre illerden gelen takviye ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevlerin enerjisi düşürüldü.
7 UÇAK, 8 HELİKOPTER, 295 PERSONEL
Yangına havadan 7 uçak ve 8 helikopter olmak üzere toplam 15 hava aracıyla müdahale edildi.
Karadaki çalışmalarda ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer ve 2 ambulans görev yaptı.
Söndürme çalışmalarına toplam 295 personel katıldı.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU: KONTROL ALTINDA
Yoğun müdahalenin ardından beklenen haber Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi.
OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı yangından etkilenen bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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