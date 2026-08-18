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Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi! 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hayati Aras yönetimindeki yolcu minibüsü şarampole devrildi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi! 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas-Suşehri kara yolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde meydana geldi.



Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Hayati Aras'ın kullandığı 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarında kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Minibüste bulunan 10 kişi ise yaralandı.

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