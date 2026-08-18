Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi! 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hayati Aras yönetimindeki yolcu minibüsü şarampole devrildi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas-Suşehri kara yolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde meydana geldi.
YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Hayati Aras'ın kullandığı 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarında kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Minibüste bulunan 10 kişi ise yaralandı.
Samet Baş Takvim.com.tr Yaşam