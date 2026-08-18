Kadınların araçtan uzaklaşmaya çalıştığını gören taksi şoförü, yaşananları cep telefonu kamerasını açarak kayıt almaya başladı. 3 kadın, taksimetrenin yazdığı 600 lirayı ödemeden olay yerinden uzaklaştı.

"DOLANDIRDIĞIMI SÖYLEDİLER"

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Güneş kadınların ücreti ödememek için direndiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Ortaköy'de bulunan gece kulübünde 3 yabancı uyruklu kadın müşteriyi aracıma aldım. Etiler istikametine gitmek istediklerini belirttiler. Ben de taksimetremi açıp Etiler güzergahına doğru yola çıktım. Yolculuk esnasında kendi aralarında sözlü tartışmaya girdiler. Birbirlerine Arapça küfürler yağdırdılar. Belli bir süre tartışma yaşandıktan sonra olay bana döndü. Onları farklı bir yerden götürdüğümü, dolandırmaya çalıştığımı söylediler. Ben de sakin bir dille onları en yakın güzergahta ve hızlı bir şekilde bırakma çabasında olduğumu söyledim. Çünkü hararetli bir tartışma vardı. Benim de amacım onları bir an önce bırakmaktı. Hanımefendiler ısrarla yüksek sesle bağırarak onları dolandırdığımı söylüyorlardı. Ben de baktım ki olay büyüyecek, aracımı müsait bir yere çektim. Araçtan inmelerini talep ettim. Herhangi bir ücret ödemelerini istemedim. Israrla, 'Hayır, biz araçtan inmeyeceğiz. Polis gelecek' dediler. Ben de onları kırmayıp 112'yi arayarak polis talep ettim."