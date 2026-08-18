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Basın Ekspres yolunda feci kaza: Hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bahçelievler Basın Ekspres yolu İstanbul Havalimanı istikametinde, hafriyat kamyonunun sağından geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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Basın Ekspres yolunda feci kaza: Hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Basın Ekspres yolunda motosiklet sürücüsü, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyonun altında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı.Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgilere göre, olay, Bahçelievler Basın Ekspres yolu İstanbul Havalimanı istikametinde yaşandı. 34 PLL 737 plakalı motosiklet sürücüsü, önünde seyreden 34 CSA 443 plakalı hafriyat kamyonunun sağından geçmek istedi. Bu sırada hakimiyetini kaybeden sürücü, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü kamyonun altında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kamyonun altında sıkışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kamyonun altında sıkışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

KAZA NEDENİYLE BASIN EKSPRES YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybettiği belirlenen motosiklet sürücüsünün çıkartılması için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunda İstanbul Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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