Samsun'da pes dedirten olay! 75 yaşındaki sapık kız çocuğunu taciz etti: Meydan dayağı yedi
Samsun’un Canik ilçesinde 4 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan 75 yaşındaki sapık, durumu öğrenen mağdur yakınları tarafından sopayla darbedildi. Hemen ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi:
Samsun'un Canik ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Gökçepınar Mahallesinde meydana gelen olayda, 75 yaşındaki O.S. isimli şahıs, 4 yaşındaki kız çocuğu H.Ç.'yi taciz etti.
MEYDAN DAYAĞI YEDİ
Olayı gören çocuğun yakınları, şüpheliyi sopalarla darbetti. Samsun Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından şahıs, Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
"BEN YAPMADIM" DEDİ
Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen O.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.S., mahkemece "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam