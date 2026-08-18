Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaza yaptı: 7 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenlere ilişkin bir operasyon düzenledi.

DUR İHTARINA UYMADI

Ekipler, kente düzensiz göçmen getirdiğini tespit ettikleri 34 GM 3130 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak ekiplerden kaçan otomobil, Havsa-Uzunköprü kara yolu Çukurköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Kazada yaralanan sürücü S.Y. ve Somali uyruklu düzensiz göçmen, sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçtaki Somali uyruklu diğer 6 düzensiz göçmen de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.