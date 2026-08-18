Avşa’da CHP’li belediyeye Konser değil su istiyoruz tepkisi

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer

3 YILDIR AYNI TABLO

Ada sakinlerinin anlatımına göre Avşa'daki su problemi yaklaşık 3 yıldır özellikle yaz dönemlerinde kendisini tekrar ediyor. Son olarak 15 Haziran'dan itibaren düzenli ve yeterli suya ulaşamadıklarını belirten vatandaşların tepkisi bu kez protestoya dönüştü.

Avşalılar, CHP'li belediye yönetiminden konser ve organizasyonlar yerine adanın en temel ihtiyacı olan su sorununa öncelik verilmesini istedi.

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