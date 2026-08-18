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Avşa’da CHP’li belediyeye Konser değil su istiyoruz tepkisi

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda yıllardır çözülemeyen su sorunu vatandaşların sabrını taşırdı. Özellikle yaz aylarında kronik hale gelen su kesintilerine tepki gösteren ada sakinleri sokağa çıktı. CHP’li Marmara Adalar Belediyesi yönetimine seslenen vatandaşlar, “Konser değil, su istiyoruz” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

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Avşa’da CHP’li belediyeye Konser değil su istiyoruz tepkisi

Avşa Adası sakinleri, 15 Haziran'dan bu yana adaya düzenli ve yeterli miktarda su verilmediğini öne sürdü. Yaklaşık 3 yıldır özellikle yaz aylarında aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirten vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Ada sakinleri, su kesintileri nedeniyle bulaşık ve çamaşır yıkayamadıklarını, kimi dönemlerde ise 5 litrelik pet şişelerle taşıdıkları suyla banyo yapmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Avşa’da 3 yıllık su çilesi patladı! Vatandaş CHP’li belediyeye yürüdü (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Avşa’da 3 yıllık su çilesi patladı! Vatandaş CHP’li belediyeye yürüdü (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Uzun süredir çözüm bekleyen su sorunu üzerine vatandaşlar sokaklarda yürüyüş düzenledi. Sloganlar eşliğinde ilerleyen ada sakinleri, Marmara Adalar Belediyesi Avşa Ek Hizmet Binası önünde toplandı.

Vatandaşlar burada yetkililere seslenerek yıllardır devam eden soruna artık kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.

Avşa’da CHP’li belediyeye Konser değil su istiyoruz tepkisi-2

CHP'Lİ BAŞKANA "KONSER DEĞİL SU" TEPKİSİ

Protestoların hedefinde Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer de vardı. Belediye yönetiminin hizmet anlayışına tepki gösteren vatandaşlar, "Konser değil, su istiyoruz" sloganları attı.

Ada sakinleri, yaz sezonunda nüfusun artacağının yıllardır bilindiğini belirterek su sorununun her yaz yeniden gündeme gelmesine tepki gösterdi.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan ÖztürkBASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk

GÖZLER BASKİ'YE ÇEVRİLDİ

Yaşanan su sıkıntısının çözümü için BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün Avşa Adası'na gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Vatandaşlar ise geçici müdahalelerin sorunu çözmediğini belirterek özellikle yaz aylarında kronik hale gelen su sıkıntısının altyapı ve kalıcı yatırımlarla ortadan kaldırılmasını istedi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın DinçerMarmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer

3 YILDIR AYNI TABLO

Ada sakinlerinin anlatımına göre Avşa'daki su problemi yaklaşık 3 yıldır özellikle yaz dönemlerinde kendisini tekrar ediyor. Son olarak 15 Haziran'dan itibaren düzenli ve yeterli suya ulaşamadıklarını belirten vatandaşların tepkisi bu kez protestoya dönüştü.

Avşalılar, CHP'li belediye yönetiminden konser ve organizasyonlar yerine adanın en temel ihtiyacı olan su sorununa öncelik verilmesini istedi.

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