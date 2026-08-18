Muğla'da yolcu otobüsü tıra çarptı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Muğla'nın Milas ilçesinde Villa Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada 2'si ağır 16 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Muğla Milas'ta otobüs kazası

Muğla'nın Milas ilçesinde otobüs ile tır çarpıştı. (Fotoğraflar: İHA)

OTOBÜS, TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde otobüs ile TIR'ın çarpışması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aynı istikamette seyreden Hamit Torun yönetimindeki Villa Seyahat'a ait 34 MAA 834 plakalı otobüs, İlter Durmuş yönetimindeki 48 LY 810 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kazada otobüs şoförü Hamit Torun ile yolcu Mustafa Saydam'ın hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 18 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ağır yaralı yolculardan Songül Demir (36) de kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in de hayatını kaybetmesiyle kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

2'Sİ AĞIR 16 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazanın ardından yaralanan 2'si ağır 16 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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