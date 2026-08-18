Taylor Swift, Drake ve Harry Styles'ın albümleri de araştırmada yer aldı.

Çalışmanın başyazarı Dr. Vishal Patel, şu değerlendirmeyi kaydetti:

"İnsanları telefon kullanmaya rastgele yönlendiremezsiniz ve sürücüler kaza öncesindeki birkaç saniyede ne yaptıklarını nadiren söyler. Albüm yayınları, yol koşulları, hava durumu veya sürücünün kim olduğuyla ilgisi olmayan nedenlerle akıllı telefon kullanımının ülke genelinde arttığı bir gün sunuyor."