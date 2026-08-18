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Bu şarkıları dinlemek ölümcül olabilir! Harvard'dan çarpıcı araştırma

Taylor Swift, Drake ve Harry Styles gibi dünyaca ünlü sanatçıların yeni albümlerinin yayımlandığı günlerde müzik dinleme oranlarının artması, trafikte ölümcül kazaların da yükselmesiyle ilişkilendirildi. Harvard Tıp Fakültesi uzmanlarının araştırmasına göre büyük albümlerin çıkış günlerinde trafik kazalarında ölüm oranı benzer günlere kıyasla yüzde 15,1 arttı.

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Bu şarkıları dinlemek ölümcül olabilir! Harvard'dan çarpıcı araştırma

Harvard Tıp Fakültesi uzmanlarının araştırmasına göre yeni albümlerin yayımlandığı günlerde müzik dinleme oranı yüzde 43 artarken, trafik kazalarında ölüm oranı da yüzde 15,1 yükseliyor.

ABD'de yapılan araştırma, büyük albüm çıkışlarının trafik kazalarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. (Haberin fotoğrafları AA'dan, Takvim Foto Arşivi'nden ve Vogue'dan alınmıştır.)ABD'de yapılan araştırma, büyük albüm çıkışlarının trafik kazalarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. (Haberin fotoğrafları AA'dan, Takvim Foto Arşivi'nden ve Vogue'dan alınmıştır.)

ÖLÜM ORANLARI YÜKSELDİ

ABD'de yapılan araştırma, Taylor Swift gibi popüler sanatçıların yeni albümlerini yayımladığı günlerde müzik dinleme oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki ölüm oranlarının da yükseldiğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü araştırmada, 2017-2022 yıllarında yayımlanan ve tek günde dijital müzik platformu Spotify'da en fazla dinlenen 10 albüm incelendi.

Albüm yayın günlerinde müzik dinleme oranı yüzde 43 arttı.Albüm yayın günlerinde müzik dinleme oranı yüzde 43 arttı.

YÜZDE 43 ARTTI

Araştırmaya Taylor Swift'in 2022'de yayımlanan "Midnights", şarkıcı Drake'in 2018'de yayımlanan "Scorpion" ve Harry Styles'ın 2022'de yayımlanan "Harry's House" albümleri de dahil edildi.

Trafik kazalarında ölüm oranı ise yüzde 15,1 yükseldi.Trafik kazalarında ölüm oranı ise yüzde 15,1 yükseldi.

Uzmanlar, albümlerin yayımlandığı günlerde ABD'de en fazla dinlenen 200 şarkının toplam dinlenme hacminin, albüm yayınlarının hemen öncesindeki ve sonrasındaki günlere kıyasla yüzde 43 arttığını belirledi.

Araştırmada 2017-2022 yılları arasında yayımlanan 10 popüler albüm incelendi.Araştırmada 2017-2022 yılları arasında yayımlanan 10 popüler albüm incelendi.

ARAŞTIRMACILAR ÇARPICI VERİYİ ORTAYA KOYDU

ABD'deki ölümle sonuçlanan motorlu araç kazalarının kaydedildiği nüfusa dayalı veri tabanından yararlanarak albümlerin yayımlandığı günlerdeki ölüm oranlarını, yayın tarihinden önceki ve sonraki 10'ar günle karşılaştıran araştırmacılar, haftanın günü, resmi tatiller ve mevsimsel olaylar dikkate alındığında, büyük albümlerin yayımlandığı günlerde trafik kazası sonucu ölümlerin benzer günlere kıyasla yüzde 15,1 arttığını tespit etti.

Taylor Swift, Drake ve Harry Styles'ın albümleri de araştırmada yer aldı.Taylor Swift, Drake ve Harry Styles'ın albümleri de araştırmada yer aldı.

Çalışmanın başyazarı Dr. Vishal Patel, şu değerlendirmeyi kaydetti:

"İnsanları telefon kullanmaya rastgele yönlendiremezsiniz ve sürücüler kaza öncesindeki birkaç saniyede ne yaptıklarını nadiren söyler. Albüm yayınları, yol koşulları, hava durumu veya sürücünün kim olduğuyla ilgisi olmayan nedenlerle akıllı telefon kullanımının ülke genelinde arttığı bir gün sunuyor."

Uzmanlar, artan telefon kullanımının sürücülerin dikkatini dağıtabileceğini belirtti.Uzmanlar, artan telefon kullanımının sürücülerin dikkatini dağıtabileceğini belirtti.

SÜRÜCÜ BİRKAÇ SANİYE BOYUNCA EKRANA BAKIYOR

Sürücünün telefonunun kilidini açması, uygulamayı açması, yeni albümü bulması, şarkı listesini incelemesi ve istediği parçaya dokunması gerektiğini belirten Patel, bu süreçte sürücünün birkaç saniye boyunca ekrana bakabileceğini ifade etti. Araştırmanın sonuçları "JAMA Network Open" dergisinde yayımlandı.

Araştırmanın sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı.Araştırmanın sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı.

Araştırma neyi ortaya koydu?
Büyük sanatçıların yeni albümlerini yayımladığı günlerde trafik kazalarında ölüm oranlarının arttığı belirlendi.
Trafik kazalarındaki ölüm oranı ne kadar arttı?
Albüm yayın günlerinde trafik kazası sonucu ölümler benzer günlere kıyasla yüzde 15,1 arttı.
Müzik dinleme oranı ne kadar yükseldi?
Albüm yayın günlerinde en çok dinlenen 200 şarkının toplam dinlenme hacmi yüzde 43 arttı.
Araştırmada hangi albümler incelendi?
Taylor Swift'in "Midnights", Drake'in "Scorpion" ve Harry Styles'ın "Harry's House" albümleri de araştırmaya dahil edildi.
Araştırma hangi yılları kapsıyor?
2017-2022 yılları arasında yayımlanan ve tek günde Spotify'da en fazla dinlenen 10 albüm incelendi.
Araştırmayı kimler yaptı?
Araştırma, Harvard Tıp Fakültesinden uzmanlar tarafından yürütüldü.
Trafik kazalarıyla müzik dinleme arasında nasıl bir bağlantı kuruldu?
Araştırmacılar, albüm yayın günlerinde artan müzik dinleme ve akıllı telefon kullanımının sürücülerin dikkatini dağıtarak kaza riskini artırabileceğini değerlendirdi.
Araştırmanın sonuçları nerede yayımlandı?
Araştırmanın sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı.
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