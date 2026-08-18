İzmir'de uyuşturucu faciası: Baba-oğul tartışması ölümle bitti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde baba ile oğlu arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı. 21 yaşındaki Furkan K., pompalı tüfekle göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. 46 yaşındaki B.K. ile oğlu Furkan K. arasında, gencin uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından B.K., evde bulunan pompalı tüfeği alarak oğluna ateş etti.

POMPALI TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Furkan K. ağır yaralanarak yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 21 yaşındaki Furkan K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Nöbetçi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Furkan K.'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Olayın ardından evden ayrılan B.K., kısa süre sonra pompalı tüfekle birlikte polis merkezine giderek güvenlik güçlerine teslim oldu.

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