Hatay'da oyun oynadığı esnada bahçenin demir korkuluklarının üzerine düşen 10 yaşındaki kız çocuğunun koluna demir saplandı. İtfaiye ekipleri demiri spiral yardımıyla keserek çocuğu kurtardı.

Oyun oynadığı esnada bahçenin demir korkuluklarının üzerine düşen 10 yaşındaki kız çocuğunun koluna demir saplandı. (Fotoğraflar: İHA)

KIZ ÇOCUĞUNUN KOLUNA KORKULUK DEMİRİ SAPLANDI

Olay, Defne ilçesine bağlı Aknehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçenin demir korkuluklarının üzerine düşen 10 yaşındaki kız çocuğunun koluna korkuluk demiri saplandı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğun zarar görmemesi için titiz bir çalışma başlattı. Kola saplanan demir, spiral yardımıyla bulunduğu yerden kesilerek çıkarıldı.

Küçük çocuğun koluna saplanan demir, spiral yardımıyla bulunduğu yerden kesilerek çıkarıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK EKİPLERİN BAŞARILI MÜDAHALESİYLE KURTARILDI

Demirin bir bölümü kesilerek çocuğun kolunda bırakılırken, küçük kız sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuk, saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırıldı. HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin başarılı müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarılan çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken, ekipler küçük kıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.