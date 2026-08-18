Çanakkale'de bariyerlere çarpan kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de kontrolden çıkan kamyon bariyerlere saplandı: 2 ölü

Arif Silleli (45) ile Afganistan uyruklu Zekrullah Khodayar Muhammed'in (29) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAMYONUN ÖN TARAFI TAMAMEN PARAMPARÇA OLDU

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki istikametine seyir halinde olan 35 BYJ 334 plakalı kamyon Umurbey kavşağını geçtikten sonra Lapseki karayolu üzerinde 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolu ayrımındaki bariyerlere süratle çarptı. Bariyerlere adeta ok gibi saplanan kamyonun ön tarafı tamamen paramparça oldu.

Kamyon, 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolu ayrımındaki bariyerlere süratle çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ortalık savaş alanına dönerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arif Silleli (45) ile Afganistan uyruklu Zekrullah Khodayar Muhammed'in (29) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı otoyolu kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından Umurbey kavşağı girişinde bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı otoyolu kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.