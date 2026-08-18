Altın ayakkabı bulundu! Genç kadının mezarı şaşkına çevirdi

Kadının cenaze töreni için özel olarak hazırlanmış gösterişli bir kıyafetle gömüldüğü belirlendi.

KIYAFET GÜNLÜK KULLANIM İÇİN DEĞİL

Kıyafetin en dikkat çekici özelliklerinden biri, bazı parçaların günlük kullanım amacı taşımıyor olması. Arkeologlara göre kemer ve ayakkabı tokaları, normal kullanım sırasında gerekli olan bağlantı parçalarından yoksundu. Bu nedenle söz konusu aksesuarların özellikle cenaze töreni için hazırlanmış olması muhtemel.

Başka bir ifadeyle kadın, hayattayken bu kıyafetleri kullanmış olmayabilir. Kıyafet, ölümünden sonra statüsünü ve toplumsal konumunu vurgulamak amacıyla hazırlanmış özel bir tören giysisi olabilir.