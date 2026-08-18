Bunun sonucunda bakteriler daha fazla proteini parçalamaya başlayabiliyor. Bu süreçte farklı metabolitler ortaya çıkıyor ve bunların bir bölümü kan dolaşımına geçebiliyor. Araştırmacılar, astronotların kanında gözlemlediği değişikliklerin bu süreci desteklediğini belirtiyor.

Normal şartlarda bağırsak bakterileri enerji elde etmek için ağırlıklı olarak lif ve karbonhidratları fermente ediyor. Sindirim sürecinin yavaşlaması durumunda ise kullanılabilir karbonhidratlar azalabiliyor.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de metabolik değişikliklerin uzay görevlerinin başlangıcından kısa süre sonra görülmesi oldu. Astronotlar Dünya'ya döndükten birkaç gün sonra ise bu değişikliklerin büyük ölçüde azaldığı görüldü. Araştırmacılar, bu durumun uzay ortamının sindirim sistemi üzerindeki etkisinin geçici olabileceğine dair önemli bir işaret olduğunu değerlendiriyor.

Bu sonuç, astronotlarda görülen bağırsak değişikliklerinin yalnızca beslenmeyle açıklanamayacağını ve mikro yerçekiminin önemli bir rol oynayabileceğini düşündürüyor.

Bilim insanları, astronotların beslenme düzenindeki farklılıkların da metabolik değişikliklerde rol oynayıp oynamadığını inceledi. Kafein, balık ve yağ tüketimi gibi beslenme unsurlarının değişikliklerin üçte birinden daha azını açıkladığı belirlendi.

Bu değişiklikler, yiyeceklerin bağırsaklarda daha uzun süre kalabileceğine işaret etti.

KABIZLIK DIŞINDA BAŞKA SAĞLIK RİSKLERİ DE OLABİLİR

Araştırmacılara göre bağırsaklarda protein fermantasyonunun artması yalnızca kabızlık açısından önemli değil. Bu süreçte amonyak ve hidrojen sülfür gibi bazı bileşikler de üretilebiliyor.

Uzun süreli uzay görevlerinde bu tür metabolik değişikliklerin sağlık üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması gerekiyor. Özellikle Ay ve Mars'a yönelik daha uzun süreli görevlerde astronotların sindirim sisteminin sağlıklı çalışması büyük önem taşıyor.