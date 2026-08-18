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Sarıyer'de yayaya çarpan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü

Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi'nde yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Hatun Demir, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaza anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücü ise gözaltına alındı.

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Sarıyer'de yayaya çarpan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü

Sarıyer'de trafik ışığı yeşil yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir'e (76), Ersin B.'nin (34) kullandığı araç çarptı. Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Ersin B. gözaltına alınırken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

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Hatun Demir (76) kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Hatun Demir (76) kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OTOMOBİL, YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA ÇARPTI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin B. idaresindeki 66 ACM 978 plakalı otomobil, yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Demir ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Ali D. ise sol kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

HATUN DEMİR, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde ambulansla hastaneye kaldırılan Hatun Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kolundan hafif yaralanan Ali D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü Ersin B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın meydana geldiği bölgeKazanın meydana geldiği bölge

KAZA ANI KASK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan kaza anı kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir'e aracın çarptığı ve Demir'in çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar görülüyor.

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