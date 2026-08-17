Kayseri'de otelde kan donduran olay: Genç kadını 5'inci kattan attığı öne sürülen şüpheli gözaltında

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir otelde korkunç bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Selin Gökhan, 5'inci kattan aşağı atılarak hayatını kaybetti. Genç kadını aşağı attığı belirtilen N.C.Ş. (30), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı otelde geniş çaplı inceleme başlattı. (Fotoğraflar: İHA)

Olay, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerindeki 14 katlı bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.C.Ş. ile Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Otel odasında başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre N.C.Ş., kavga sırasında Selin Gökhan'ı otelin 5'inci katından aşağı attı. Gökhan, otelin asma katına düştü.