Kayseri'de otelde kan donduran olay: Genç kadını 5'inci kattan attığı öne sürülen şüpheli gözaltında
Kayseri'nin Talas ilçesinde 28 yaşındaki Selin Gökhan, bir otelin 5'inci katından aşağı atılarak hayatını kaybetti. Gökhan'ı tartıştıkları otel odasından aşağı attığı öne sürülen N.C.Ş. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir otelde korkunç bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Selin Gökhan, 5'inci kattan aşağı atılarak hayatını kaybetti. Genç kadını aşağı attığı belirtilen N.C.Ş. (30), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Kayseri'de otelde cinayet: Tartıştığı kadını 5'inci kattan aşağı attı
Olay, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerindeki 14 katlı bir otelde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, N.C.Ş. ile Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Otel odasında başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.
Edinilen bilgiye göre N.C.Ş., kavga sırasında Selin Gökhan'ı otelin 5'inci katından aşağı attı. Gökhan, otelin asma katına düştü.
ÜZERİNE ODADAKİ EŞYALARI DA ATTI
N.C.Ş.'nin bununla da kalmayarak, asma kata düşen Selin Gökhan'ın üzerine otel odasında bulunan eşyaları attığı belirtildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri otel ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.
SELİN GÖKHAN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 28 yaşındaki Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri otel odasında ve Gökhan'ın düştüğü asma katta inceleme yaptı. Selin Gökhan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
N.C.Ş., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.