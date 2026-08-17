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Erzurum'da düğün konvoyundaki otomobil hafriyat kamyonuyla çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

Erzurum-Çat karayolunda hafriyat kamyonu ile İzmir'e gelin götürmek üzere yola çıkan düğün konvoyundaki otomobil çarpıştı. Kazada Sevda Aydın ile Serranur Aydın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bulunan 10 yaşındaki bir kız çocuğunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Erzurum'da düğün konvoyundaki otomobil hafriyat kamyonuyla çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

Erzurum'da düğün konvoyunun karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Video Oynatma İkonu Erzurum'da düğün konvoyunda kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Erzurum-Çat karayolunun Teke Deresi mevkisinde meydana geldi. C.D. idaresindeki hafriyat kamyonu ile E.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Otomobilin, İzmir'e gelin götürmek üzere yola çıkan düğün konvoyunda bulunduğu belirtildi.

Erzurum'da bir düğün konvoyunun da karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)Erzurum'da bir düğün konvoyunun da karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

DÜĞÜN KONVOYUNDA 2 CAN KAYBI
Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Otomobilde bulunan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 42 yaşındaki Sevda Aydın ile Serranur Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'da düğün konvoyundaki otomobil hafriyat kamyonuyla çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı-3

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Kazada yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi. 10 yaşındaki bir kız çocuğunun ağır yaralandığı belirtildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Hafriyat kamyonunun sürücüsü C.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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