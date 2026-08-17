Erzurum'da bir düğün konvoyunun da karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

DÜĞÜN KONVOYUNDA 2 CAN KAYBI

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Otomobilde bulunan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 42 yaşındaki Sevda Aydın ile Serranur Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.