Doğum gününde torunlarıyla birlikteydi... Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç Monaco'da vefat etti

Vefatından bir gün önce doğum gününü torunlarıyla birlikte kutladığı öğrenilen Birol Altınkılıç'ın ani ölümü, ailesini ve iş dünyasını yasa boğdu. Cenaze merasimine ilişkin detayların ailesi tarafından önümüzdeki saatlerde duyurulması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, doğum gününü kutlamak için ailesiyle birlikte Fransa'daki Monaco Prensliği'ne bağlı Monte Carlo'da bulunan ünlü iş insanı, geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye'nin gıda, kakao ve çikolata sektöründeki en önemli markalarından biri olan Kahve Dünyası'nın kurucusu ve Altınmarka Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, 66 yaşında hayatını kaybetti.

KAHVE DÜNYASI VE ALTINMARKA'NIN BAŞARI HİKAYESİ

Birol Altınkılıç, 1992 yılında kurduğu Altınmarka Grubu ile girişimcilik yolculuğuna başladı. Kısa sürede sanayi üretiminde Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kakao işleme tesislerinden biri haline gelen grup, Nestle ve Ferrero gibi uluslararası küresel markaların da en önemli tedarikçileri arasında yer aldı.

2000'li yılların başında İstanbul Eminönü'nde açılan ilk mağazayla temelleri atılan Kahve Dünyası ise bugün Türkiye, İngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde 200'ün üzerinde şubesiyle hizmet veren dev bir zincire dönüştü.

FORBES 'EN ZENGİN 100 TÜRK' LİSTESİNDEYDİ

Altınmarka Gıda, Detay Gıda, Detay Kahve, Baylan Gıda ve Altınyapı İnşaat gibi birçok şirketi bünyesinde barındıran grubun lideri olan Birol Altınkılıç, 2020 yılında Forbes Türkiye'nin 'En Zengin 100 Türk' listesinde 500 milyon dolarlık servetiyle 79. sırada yer almıştı.

Birol Altınkılıç kimdir? Yaşı / Doğum Yılı: 66 yaşında vefat etti Vefat Tarihi & Yeri: Monaco / Monte Carlo (Kalp krizi) Unvanı: Altınmarka Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Kahve Dünyası Kurucusu Mesleği / Alanı: Sanayici, İş İnsanı (Kakao, Çikolata, Kahve, Gıda) Öne Çıkan Başarıları: Türkiye'nin en büyük kakao üreticisi ve ithalatçısını kurdu (Altınmarka). Türkiye, İngiltere ve Orta Doğu'da 200'ü aşkın şubeli Kahve Dünyası markasını yarattı. Forbes "En Zengin 100 Türk" listesinde yer aldı (500 milyon $ servet).