Beyoğlu’nda evinde ölü bulunmuştu! İtalyan profesörün ölümünde kan kanseri detayı: 2 yıldır tedavi görüyormuş
İstanbul Beyoğlu’nda yalnız yaşadığı evde ölü bulunan 55 yaşındaki İtalyan Profesör Ruggero D’Angerio’nun ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. D’Angerio’nun yaklaşık 2 yıldır kan kanseri tedavisi gördüğü öğrenilirken, ön otopsi değerlendirmesinde vücudunda çeşitli kanser hücrelerine rastlandığı öne sürüldü. Profesörün kesin ölüm nedeni nihai raporun ardından netlik kazanacak.
İstanbul Beyoğlu'nda yalnız yaşadığı evde emlakçı arkadaşı Ethem İ. tarafından ölü bulunan 55 yaşındaki İtalyan Profesör Ruggero D'Angerio'nun ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
D'Angerio'nun yaklaşık 2 yıldır kan kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopsi değerlendirmesinde de profesörün vücudunda çeşitli kanser hücrelerine rastlandığı öne sürüldü.
D'Angerio'nun kesin ölüm nedeninin hazırlanacak raporun ardından netlik kazanacağı belirtildi.
EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liselerinde ve üniversitelerde öğretmen olarak çalışan Profesör Ruggero D'Angerio'dan gün içerisinde haber alamayan emlakçı Ethem İ., yedek anahtarla profesörün yaşadığı eve gitti.
Kapıyı açarak daireye giren Ethem İ., odaları kontrol etmeye başladı. Ethem İ., odalardan birinde D'Angerio'yu yatağın üzerinde yarı çıplak, yan yatar vaziyette ve hareketsiz halde buldu.
D'Angerio'nun tepki vermemesi üzerine Ethem İ., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D'Angerio'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri evde ve D'Angerio'nun bulunduğu odada inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemelerde D'Angerio'nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı.
D'Angerio'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2 YILDIR KAN KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 55 yaşındaki D'Angerio'nun tek başına yaşadığı ve yaklaşık 2 yıldır kan kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.
Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopsi değerlendirmesinde de profesörün vücudunda çeşitli kanser hücrelerine rastlandığı öne sürüldü.
KESİN ÖLÜM NEDENİ RAPORLA BELLİ OLACAK
İlk incelemelerde D'Angerio'nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadığı belirtilmişti. Profesörün kan kanseri tedavisi gördüğünün ortaya çıkması ve ön otopsi değerlendirmesinde kanser hücrelerine rastlandığının öne sürülmesine karşın, kesin ölüm nedeni henüz belirlenmedi.
Ruggero D'Angerio'nun kesin ölüm nedeninin hazırlanacak raporun ardından netlik kazanacağı belirtildi.
İTALYAN OKULLARINDA ÖĞRETMENLİK YAPTI
rRuggero D'Angerio'nun İstanbul'da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptığı öğrenildi. D'Angerio'nun Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı belirtildi.
İtalya'da profesör unvanı alan Ruggero D'Angerio'nun ölümünün ardından taziye mesajı yayımlandı.
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