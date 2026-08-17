Beyoğlu’nda evinde ölü bulunmuştu! İtalyan profesörün ölümünde kan kanseri detayı: 2 yıldır tedavi görüyormuş

Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopsi değerlendirmesinde de profesörün vücudunda çeşitli kanser hücrelerine rastlandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 55 yaşındaki D'Angerio'nun tek başına yaşadığı ve yaklaşık 2 yıldır kan kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ RAPORLA BELLİ OLACAK

İlk incelemelerde D'Angerio'nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadığı belirtilmişti. Profesörün kan kanseri tedavisi gördüğünün ortaya çıkması ve ön otopsi değerlendirmesinde kanser hücrelerine rastlandığının öne sürülmesine karşın, kesin ölüm nedeni henüz belirlenmedi.

Ruggero D'Angerio'nun kesin ölüm nedeninin hazırlanacak raporun ardından netlik kazanacağı belirtildi.

İTALYAN OKULLARINDA ÖĞRETMENLİK YAPTI rRuggero D'Angerio'nun İstanbul'da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptığı öğrenildi. D'Angerio'nun Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı belirtildi.

İtalya'da profesör unvanı alan Ruggero D'Angerio'nun ölümünün ardından taziye mesajı yayımlandı.

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