Giresun'un Keşap ilçesinde araçlarının sel sularına kapılması sonucu kaybolan lise öğretmeni Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu (16) arama çalışmaları, 4'üncü gününde sürüyor.

Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16). (Fotoğraflar: DHA)

METREKARE BAŞINA YAKLAŞIK 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Kentte 13 Ağustos'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekare başına yaklaşık 100 kilogram düşen yağış, Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı derelerin taşması sonucu birçok iş yerinde su baskınları yaşandı; ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp dayı ve yeğeni arama çalışmalarına devam ediyor.

SUDA KİLOMETRELERCE SÜRÜKLENEN ARAÇ, KEŞAP DERESİ'NDE BULUNDU

Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı. Aramalarda, suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta, dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı.

Arama çalışmalarında yaklaşık 200 ekip yer alıyor.

YAKLAŞIK 200 EKİP ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Dayı ve yeğeni arama çalışmaları 4'üncü günün de sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmalarına, AFAD ve AFAD gönüllüleri; Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İHH Arama Kurtarma, AKUT, ATAK, itfaiye, su altı arama kurtarma, İl Özel İdaresi ve belediye olmak üzere yaklaşık 200 ekip yer alıyor. Aracın bulunduğu bölgeden itibaren ekipler, 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyetlerini sürdürüp, kayıp dayı ve yeğenine dair ize ulaşmaya çalışıyor.