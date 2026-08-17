Giresun'daki sel felaketinde kaybolan dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor
Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos'ta etkili olan aşırı yağışlar sonucu sele kapılan araçta kaybolan lise öğretmeni Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu için başlatılan arama çalışmaları, yaklaşık 200 ekiple 4'üncü gününde yoğun bir şekilde sürüyor.
Giresun'un Keşap ilçesinde araçlarının sel sularına kapılması sonucu kaybolan lise öğretmeni Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu (16) arama çalışmaları, 4'üncü gününde sürüyor.
METREKARE BAŞINA YAKLAŞIK 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Kentte 13 Ağustos'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekare başına yaklaşık 100 kilogram düşen yağış, Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı derelerin taşması sonucu birçok iş yerinde su baskınları yaşandı; ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü.
SUDA KİLOMETRELERCE SÜRÜKLENEN ARAÇ, KEŞAP DERESİ'NDE BULUNDU
Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı. Aramalarda, suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta, dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı.
YAKLAŞIK 200 EKİP ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Dayı ve yeğeni arama çalışmaları 4'üncü günün de sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmalarına, AFAD ve AFAD gönüllüleri; Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İHH Arama Kurtarma, AKUT, ATAK, itfaiye, su altı arama kurtarma, İl Özel İdaresi ve belediye olmak üzere yaklaşık 200 ekip yer alıyor. Aracın bulunduğu bölgeden itibaren ekipler, 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyetlerini sürdürüp, kayıp dayı ve yeğenine dair ize ulaşmaya çalışıyor.
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