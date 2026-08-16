Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devrilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletten savrulan sürücü, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Bisikletten savrulan sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bisikletin ardından aynı yönde ilerleyen halk otobüsünün altında kaldı. (Fotoğraflar: DHA)

KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ, HALK OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALDI

Bahçelievler Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda Songür Ahat'ın (62) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen bisikletten savrularak yola düşen Ahat, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün kimliği ile plakası henüz öğrenilemeyen halk otobüsünün altında kaldı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ahat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.