Denizli'de yağmurda devrilen 3 tekerlekli bisikletin sürücüsü halk otobüsünün altında can verdi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletten savrulan 62 yaşındaki Songür Ahat, aynı yönde ilerleyen halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devrilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletten savrulan sürücü, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.
KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ, HALK OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALDI
Bahçelievler Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda Songür Ahat'ın (62) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen bisikletten savrularak yola düşen Ahat, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün kimliği ile plakası henüz öğrenilemeyen halk otobüsünün altında kaldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ahat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.