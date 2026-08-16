Kağıthane'de sokak ortasında saldırı kamerada! Çocukluk arkadaşını silahla vurdu: "Korkutmak için ateş ettim"

İstanbul Kağıthane'de çocukluk arkadaşları olduğu öğrenilen Muhammed Can D. ile Davut E. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tabancayla bacağından vurulan Davut E. tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Muhammed Can D. tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde "Korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi.

Şüphelinin verdiği ifadede, "Mahalleden tanıdığım bir ağabeyimle sohbet ediyordum. Davut arkamızdan gelerek 'Sen adam mısın, Metin abi senin telefonlarını açacak' dedi. Davut ile yumruk yumruğa kavga ettik. Sonra arkadaşım beni telefonla aradı. Davut'un çelik yelek giydiğini, elinde silahla beni aradığını söyledi. Kendisini görünce bana zarar vereceğini düşündüğüm için üzerimde bulunan tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim" dediği öğrenildi. Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şüpheli, saldırının ardından tutuklandı.

Olay, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 15.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve çocukluk arkadaşları oldukları öğrenilen Muhammed Can D. ile Davut E. mahallede karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Can D., tabancayla Davut E.'ye ateş etti.

Dizinden yaralanan Davut E., yakınları tarafından mahallede bulunan bir iş yerinin önüne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Davut E., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Olay yerinde 1 boş kovan bulunurken, yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Muhammed Can D. olduğu belirlendi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli Muhammed Can D.'nin Davut E.'ye cadde ortasında ateş ettiği anlar görülüyor. Bu sırada caddede akan trafikteki araçlar arasından kaçmaya çalışan Davut E.'nin silahlı saldırıda bacağından yaralandığı anlar da görüntülerde yer alıyor.