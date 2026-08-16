İtalyan profesör Ruggero D'Angerio Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu: Savcılıktan şüpheli ölüm soruşturması

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liseleri ve üniversitelerde öğretmen olarak görev yapan Profesör Ruggero D'Angerio'dan gün boyunca haber alamayan emlakçı Ethem İ., yedek anahtarla D'Angerio'nun yaşadığı eve gitti.



ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D'Angerio'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri evde ve D'Angerio'nun bulunduğu odada inceleme yaptı.

İlk incelemelerde D'Angerio'nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İTALYAN OKULLARINDA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI Ruggero D'Angerio'nun İstanbul'da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptığı, Galileo Galilei İtalyan Lisesi ile Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı öğrenildi. İtalya'da profesör unvanı alan D'Angerio'nun ölümünün ardından taziye mesajı yayımlandı. Savcılık, şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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