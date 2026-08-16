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İtalyan profesör Ruggero D'Angerio Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu: Savcılıktan şüpheli ölüm soruşturması

İstanbul Beyoğlu'nda uzun yıllar İtalyan liselerinde ve üniversitelerde öğretmenlik yaptığı belirtilen Profesör Ruggero D'Angerio (55), evinde hareketsiz halde bulundu. İlk incelemede vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili "şüpheli ölüm" soruşturması başlattı.

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İtalyan profesör Ruggero D'Angerio Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu: Savcılıktan şüpheli ölüm soruşturması

Beyoğlu'nda uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan okullarında öğretmenlik yapan Profesör Ruggero D'Angerio'dan haber alamayan emlakçısı, yedek anahtarla girdiği evde acı manzarayla karşılaştı. Yatağında yarı çıplak ve hareketsiz halde bulunan D'Angerio'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Profesör Ruggero D'Angerio, Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Profesör Ruggero D'Angerio, Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

YEDEK ANAHTARLA GİRDİ, ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Beyoğlu'nda emlakçı Ethem İ. (45), yedek anahtarla girdiği evde Profesör Ruggero D'Angerio'yu (55), yatağında yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, D'Angerio'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

D'Angerio'nun kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.D'Angerio'nun kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmayan D'Angerio'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Galileo Galilei İtalyan Lisesi ile Özel İtalyan Lisesi'nde (IMI) öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ruggero D'Angerio'nun ölümüyle ilgili savcılık tarafından "şüpheli ölüm" soruşturması başlatıldı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

HABER ALAMAYINCA EVE GİTTİ

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liseleri ve üniversitelerde öğretmen olarak görev yapan Profesör Ruggero D'Angerio'dan gün boyunca haber alamayan emlakçı Ethem İ., yedek anahtarla D'Angerio'nun yaşadığı eve gitti.

Kapıyı yedek anahtarla açarak daireye giren Ethem İ., odaları kontrol etmeye başladı. Odalardan birinde D'Angerio'yu yatağın üzerinde yarı çıplak, yan yatar vaziyette hareketsiz halde bulan Ethem İ., tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtalyan profesör Ruggero D'Angerio Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu: Savcılıktan şüpheli ölüm soruşturması-5
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D'Angerio'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri evde ve D'Angerio'nun bulunduğu odada inceleme yaptı.

İlk incelemelerde D'Angerio'nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İTALYAN OKULLARINDA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Ruggero D'Angerio'nun İstanbul'da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptığı, Galileo Galilei İtalyan Lisesi ile Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı öğrenildi. İtalya'da profesör unvanı alan D'Angerio'nun ölümünün ardından taziye mesajı yayımlandı. Savcılık, şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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İtalyan profesör Ruggero D'Angerio Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu: Savcılıktan şüpheli ölüm soruşturması-7 İtalyan profesör Ruggero D'Angerio Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu: Savcılıktan şüpheli ölüm soruşturması-8 İtalyan profesör Ruggero D'Angerio Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu: Savcılıktan şüpheli ölüm soruşturması-9
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