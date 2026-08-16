İtalyan profesör Ruggero D'Angerio Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu: Savcılıktan şüpheli ölüm soruşturması
İstanbul Beyoğlu'nda uzun yıllar İtalyan liselerinde ve üniversitelerde öğretmenlik yaptığı belirtilen Profesör Ruggero D'Angerio (55), evinde hareketsiz halde bulundu. İlk incelemede vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili "şüpheli ölüm" soruşturması başlattı.
Beyoğlu'nda uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan okullarında öğretmenlik yapan Profesör Ruggero D'Angerio'dan haber alamayan emlakçısı, yedek anahtarla girdiği evde acı manzarayla karşılaştı. Yatağında yarı çıplak ve hareketsiz halde bulunan D'Angerio'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
YEDEK ANAHTARLA GİRDİ, ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Beyoğlu'nda emlakçı Ethem İ. (45), yedek anahtarla girdiği evde Profesör Ruggero D'Angerio'yu (55), yatağında yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, D'Angerio'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmayan D'Angerio'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Galileo Galilei İtalyan Lisesi ile Özel İtalyan Lisesi'nde (IMI) öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ruggero D'Angerio'nun ölümüyle ilgili savcılık tarafından "şüpheli ölüm" soruşturması başlatıldı.
HABER ALAMAYINCA EVE GİTTİ
Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liseleri ve üniversitelerde öğretmen olarak görev yapan Profesör Ruggero D'Angerio'dan gün boyunca haber alamayan emlakçı Ethem İ., yedek anahtarla D'Angerio'nun yaşadığı eve gitti.
Kapıyı yedek anahtarla açarak daireye giren Ethem İ., odaları kontrol etmeye başladı. Odalardan birinde D'Angerio'yu yatağın üzerinde yarı çıplak, yan yatar vaziyette hareketsiz halde bulan Ethem İ., tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D'Angerio'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri evde ve D'Angerio'nun bulunduğu odada inceleme yaptı.
İlk incelemelerde D'Angerio'nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İTALYAN OKULLARINDA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI
Ruggero D'Angerio'nun İstanbul'da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptığı, Galileo Galilei İtalyan Lisesi ile Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı öğrenildi. İtalya'da profesör unvanı alan D'Angerio'nun ölümünün ardından taziye mesajı yayımlandı. Savcılık, şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.