Doğu Anadolu’da eşsiz yolculuk: Tarih ve doğa aynı rotada

Bu serinin son durağında Türkiye'nin en yükseklerine çıkıyoruz. Doğu Anadolu, haritada uzak görünen ama keşfedildiğinde insanın hafızasında en uzun süre kalan bölgelerden biri. Van Gölü'nün mavisinden Ağrı Dağı'nın heybetine, Kars'ın taş mimarisinden Ani'nin bin yıllık sessizliğine, Erzurum'un tarihinden İshak Paşa Sarayı'nın eşsiz manzarasına uzanan bir yolculuk bu. Burada mesafeler biraz daha uzun, yollar biraz daha tenha, geceler biraz daha serin.

UFKA BAKMAK GEREKİYOR

Fakat karşılığında Türkiye'nin başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir coğrafya buluyorsunuz. Bu rota, deniz kıyısındaki tatillerden farklı olarak doğayla, tarihle ve geniş ufuklarla baş başa kalacağınız bir yolculuk.

Serinin finalini de tam bu yüzden Doğu Anadolu'ya ayırıyoruz: Çünkü Türkiye'yi baştan sona gezdikten sonra insanın biraz durup ufka bakması gerekiyor.