Doğu Anadolu’da eşsiz yolculuk: Tarih ve doğa aynı rotada
Türkiye turunun son durağı Doğu Anadolu… Kars’tan Van’a, Ani’den İshak Paşa Sarayı’na uzanan rota; eşsiz doğası, tarihi mirası ve farklı coğrafyasıyla unutulmaz bir yolculuk vadediyor.
Bu serinin son durağında Türkiye'nin en yükseklerine çıkıyoruz. Doğu Anadolu, haritada uzak görünen ama keşfedildiğinde insanın hafızasında en uzun süre kalan bölgelerden biri. Van Gölü'nün mavisinden Ağrı Dağı'nın heybetine, Kars'ın taş mimarisinden Ani'nin bin yıllık sessizliğine, Erzurum'un tarihinden İshak Paşa Sarayı'nın eşsiz manzarasına uzanan bir yolculuk bu. Burada mesafeler biraz daha uzun, yollar biraz daha tenha, geceler biraz daha serin.
UFKA BAKMAK GEREKİYOR
Fakat karşılığında Türkiye'nin başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir coğrafya buluyorsunuz. Bu rota, deniz kıyısındaki tatillerden farklı olarak doğayla, tarihle ve geniş ufuklarla baş başa kalacağınız bir yolculuk.
Serinin finalini de tam bu yüzden Doğu Anadolu'ya ayırıyoruz: Çünkü Türkiye'yi baştan sona gezdikten sonra insanın biraz durup ufka bakması gerekiyor.
BU BÖLGEDE MUTLAKA DURUN
KARS
Baltık mimarisi, taş binaları, Ani'ye yakınlığı ve kendine özgü mutfağıyla bölgenin en karakteristik şehirlerinden.
ANİ ÖREN YERİ
Türkiye-Ermenistan sınırına yakın konumuyla Orta Çağ'ın önemli şehirlerinden birinin kalıntılarını barındırıyor.
SARIKAMIŞ
Çam ormanları ve kış turizmiyle özellikle kar sezonunda bambaşka bir kimliğe bürünüyor.
ERZURUM
Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Palandöken ile tarih ve kış sporlarını buluşturuyor.
VAN
Van Gölü, Akdamar Adası ve kaleleriyle Doğu Anadolu'nun en etkileyici duraklarından.
AKDAMAR ADASI
Gölün ortasındaki ada ve üzerindeki Akdamar Anıt Müzesi, bölgenin en özel manzaralarından birini oluşturuyor.
AĞRI
Doğu'nun görkemli siluetini oluşturan Ağrı Dağı'nın eteklerinde farklı bir Anadolu deneyimi.
DOĞUBAYAZIT
İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı manzarasıyla mutlaka görülmesi gereken duraklardan.
BİTLİS
Taş mimarisi, tarihi yapıları ve vadileriyle keşfedilmeyi bekleyen şehirlerden.
NEDEN GİTMELİ?
Çünkü Türkiye'nin en yüksek dağları, gölleri, kaleleri, Ani gibi olağanüstü bir mirası ve bambaşka bir coğrafyası var.
Bir köy kahvesinde içilen çay, hiç tanımadığımız bir ustanın yaptığı yemek, yüzlerce yıllık bir taş ev, çocukların oynadığı bir meydan, yol kenarında durup izlediğimiz bir manzara…
- Türkiye'nin en etkileyici dağ ve göl manzaralarını görebilirsiniz.
- Ani Harabeleri gibi dünya çapında önemli bir mirası keşfedebilirsiniz.
- Van Gölü'nün eşsiz coğrafyasını yaşayabilirsiniz.
- Kars, Erzurum ve Van'ın farklı tarih katmanlarını görebilirsiniz.
- Kalabalıktan uzak, büyük ölçekli bir Anadolu deneyimi yaşayabilirsiniz.
DOĞU ANADOLU'YU YAZIN GÖRMEK BAŞKA, KIŞIN GÖRMEK BAŞKA
Doğu Anadolu'nun mevsimleri birbirinden keskin biçimde ayrılıyor. Yaz aylarında göller, yaylalar ve antik kentler ön plana çıkarken kış geldiğinde bölge karla kaplanıyor ve bambaşka bir görünüme kavuşuyor.
Kars'ın taş yapıları kar altında adeta kartpostal görüntüsüne dönüşürken Sarıkamış ve Palandöken kış sporlarının önemli merkezleri hâline geliyor. Ancak kış yolculuğu daha fazla hazırlık istiyor.
NE YENİR?
- Cağ kebabı
- Kars kaşarı
- Kavurmalı yumurta
- Kars ketesi
- Ayran aşı
- Keledoş
- Yöresel kavurmalar
- Kars balı
Belki bu serinin sonunda asıl fark ettiğimiz şey, Türkiye'nin gezilecek yerlerinin bir listesinden çok daha fazlası olduğu. Seyahat, bir yere gitmek değil; daha önce baktığımız yere bu kez gerçekten bakmaktır.
ANİ: SESSİZ BİR ŞEHRİN HİKÂYESİ
Bugün sınırın hemen yanında sessizce duran Ani, Orta Çağ'da önemli bir şehir ve ticaret merkeziydi. Kiliseleri, surları ve diğer yapıları arasında dolaşırken bugün boş olan geniş arazinin bir zamanlar ne kadar hareketli olduğunu hayal etmek gerekiyor.
Ani'nin etkileyici tarafı yalnızca yapıların kendisi değil; bulunduğu coğrafyanın yarattığı duygu.
İSHAK PAŞA SARAYI: DAĞIN BAŞINDAKİ ZARAFET
Doğubayazıt'ın yükseklerinde, Ağrı Dağı manzarasına karşı yükselen İshak Paşa Sarayı, Anadolu'daki en etkileyici tarihî yapılardan biri. Saray, yalnızca mimarisiyle değil, bulunduğu konumla da dikkat çekiyor. Dağın yamacındaki yapı kompleksi, taş işçiliği ve farklı mimari etkileri bir araya getiriyor.
Buraya ulaşırken yolun sonunda karşınıza çıkan manzara başlı başına bir ödül. Hava açık olduğunda Ağrı Dağı'nın görkemli silueti sarayın arkasında yükseliyor.
Bazen bir tarihi yapıyı özel kılan, yalnızca duvarları değil, baktığı manzaradır.
EDİTÖRÜN NOTU
Yedi bölgeyi dolaştık.
Karadeniz'in yağmurundan Akdeniz'in güneşine, Ege'nin kıyılarından Güneydoğu'nun taş sokaklarına, İç Anadolu'nun bozkırından Doğu'nun yüksek dağlarına kadar Türkiye'nin farklı yüzlerini gördük. Ve şimdi sıra sizde. Haritayı açın. Bir nokta seçin. Yola çıkın.
VAN GÖLÜ'NÜN MAVİSİ BAŞKA
Van Gölü'nü gördüğünüzde ilk şaşkınlık büyüklüğü oluyor.
Türkiye'nin en büyük gölü, çevresindeki yüksek dağlarla birlikte neredeyse bir iç deniz görüntüsü oluşturuyor. Gölün sodalı suyu, kıyıdaki manzara ve Akdamar Adası bölgeye kendine özgü bir karakter kazandırıyor. Göl çevresindeki rotalarda yalnızca bir noktaya gidip dönmek yerine farklı kıyı manzaralarında durmak gerekiyor. Özellikle günün son ışıkları gölün yüzeyine vurduğunda, Doğu Anadolu'nun sert coğrafyasının ne kadar şiirsel olabileceğini fark ediyorsunuz.
FİNAL CÜMLELERİ
Bir sonraki tatiliniz nerede?
Cevabı her zaman uzaklarda aramayın. Türkiye'de bir sonraki durağınız, daha önce hiç sapmadığınız bir yolun birkaç kilometre ötesinde olabilir.
Özel kafeslerde titizlikle besleniyorlar!
Serinlemek için girdiği gölde boğularak can verdi