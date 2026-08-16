İznik Gölü’nde serinlemek için suya giren 26 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada İznik Gölü’ne giren 26 yaşındaki Enes Abakay, bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla kıyıdan 20 metre açıkta cansız bedenine ulaşılan genç adamın acı haberi yakınlarını yasa boğdu.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nün Dutluca sahilinde serinlemek için suya giren 26 yaşındaki genç adam, boğularak hayatını kaybetti. Genç adamın cansız bedeni, dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarıldı.
26 YAŞINDAKİ ENES ABAKAY SERİNLEMEK İÇİN GÖLE GİRDİ
Olay, öğle saatlerinde İznik Gölü'nün Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gemlik'ten ailesiyle birlikte piknik yapmak için Dutluca sahiline gelen 26 yaşındaki Enes Abakay, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra genç adamın suda kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
GENÇ ADAMIN CANSIZ BEDENİ KIYIDAN YAKLAŞIK 20 METRE AÇIKTA BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, arama çalışmaları için polis dalgıç ekiplerinden de destek istendi. Ekiplerin gölde yaptığı arama çalışmaları sonucunda Abakay'ın cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta bulundu.
AİLESİ ACI HABERİ OLAY YERİNDE ÖĞRENDİ
Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç adamın cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Enes Abakay'ın ailesi ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.