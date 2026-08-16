Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nün Dutluca sahilinde serinlemek için suya giren 26 yaşındaki genç adam, boğularak hayatını kaybetti. Genç adamın cansız bedeni, dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarıldı.

Serinlemek için suya giren genç adam boğularak hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: İHA)

26 YAŞINDAKİ ENES ABAKAY SERİNLEMEK İÇİN GÖLE GİRDİ

Olay, öğle saatlerinde İznik Gölü'nün Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gemlik'ten ailesiyle birlikte piknik yapmak için Dutluca sahiline gelen 26 yaşındaki Enes Abakay, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra genç adamın suda kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Enes Abakay (26)

GENÇ ADAMIN CANSIZ BEDENİ KIYIDAN YAKLAŞIK 20 METRE AÇIKTA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, arama çalışmaları için polis dalgıç ekiplerinden de destek istendi. Ekiplerin gölde yaptığı arama çalışmaları sonucunda Abakay'ın cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta bulundu.

Enes Abakay'ı arama çalışmaları için Polis Dalgıç ekiplerinden de destek istendi.

AİLESİ ACI HABERİ OLAY YERİNDE ÖĞRENDİ

Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç adamın cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Enes Abakay'ın ailesi ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.