Kanatlı milyonerler podyumda! Özel kafeslerde titizlikle besleniyorlar

Bazı kuşların değeri 5 milyon liraya ulaşıyor.



"EV PARASINA, ARABA PARASINA SATILAN KUŞLARIMIZ VAR"



Şebap Güvercin Federasyonu Genel Başkanı Necmettin Budak, organizasyona ilişkin şu sözleri kaydetti:

"Bizim federasyonumuzun amacının Şebap kuşu yetiştirmesi, Şebap kuşunun ırkının yetiştirilmesi ve bu alanda bütün illerde Türkiye geneli sergilerimiz oluyor. Ayrıca Türkiye geneli festivallerimiz oluyor. Senede bir sefer festivalimiz oluyor. Bu festivalimizin amacı da Türkiye'nin en güzel kuşlarını, en güzel kuşçuluğun kuşunun yetiştiricisini belirliyoruz. Derece alan kuşlara ödüller veriyoruz. Çok bakım isteyen, titizlikle beslediğimiz kuşlar.



Şu anda Erzurum'da, burada bugün Türkiye geneli bir sergi yaptık. En az 200 kişinin katılımıyla çok güzel bir sergi oldu. İl dışından, Almanya'dan, İngiltere'den gelen arkadaşlarımız vardı. Burada kuşlarını sergilediler. Erzurum olarak kuşlarımızı sergiledik. Bir de ildeki dernek arkadaşlarımızın, kuş besleyen arkadaşlarımız burada getirdi, kuşlarını sergiledi. Güzel bir ortam oldu. Güzel dereceler aldılar, hediyeler aldılar. İşte Türkiye geneli biz her sezon festivaller yapıyoruz.



Her ilde de iki ayda bir veya bir ayda bir sergiler yapıyoruz. Türkiye geneli toplanıyoruz, sergimizi yapıyoruz. Kuşlarımız çok değerli. Özenle beslediğimiz kuşlarımızın değeri çok kıymetlidir, paha olarak biçilmez. Kuşlarımız 100 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar. Yani eski fiyata göre 5 trilyona kadar çıkıyor yani. Ev parasına, araba parasına satılan kuşlarımız var."