Kanatlı milyonerler podyumda! Özel kafeslerde titizlikle besleniyorlar
Erzurum’da sergilenen şebap güvercinleri, güzellikleri kadar 5 milyon liraya ulaşan değerleriyle de dikkat çekti. Türkiye ve Avrupa’dan getirilen yaklaşık 200 özel güvercin, meraklıların yoğun ilgisiyle karşılaşırken bazı kuşların fiyatı adeta otomobil ve ev fiyatlarını geride bıraktı.
Erzurum'da yaklaşık 40 şehirden gelen yetiştiricilerin katılımıyla düzenlenen Şebap güvercin sergisinde, değerleri 100 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar çıkan, ev ve araba parasına satılan güvercinler görücüye çıktı.
ŞEBAP GÜVERCİNLERİ PODYUMDA
Hobi alanında başta Avrupa'nın yaklaşık 8 ülkesi olmak üzere Suudi Arabistan'a kadar yaygınlaşan ve uluslararası üne sahip Şebap güvercinleri, Dadaşlar diyarında podyuma çıktı.
BİRÇOK ÜLKEDEN KATILIMCI YER ALDI
Şebap Güvercin Federasyonu bünyesinde Erzurum Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği tarafından Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde "Türkiye Erzurum'da Buluşuyor" Şebap Güvercin Sergisi düzenlendi. Sergide Türkiye'nin farklı illerinden gelen yetiştiricilerin yanı sıra Almanya ve İngiltere'den katılımcılar da yer aldı.
Yaklaşık 200 kişinin katıldığı organizasyonda Erzurumlu yetiştiriciler de kuşlarını sergilerken, dereceye giren güvercinlere çeşitli ödüller verildi. Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Türkiye genelinde her sezon festivaller düzenlenirken, illerde de bir veya iki ay aralıklarla sergiler gerçekleştiriliyor.
"EV PARASINA, ARABA PARASINA SATILAN KUŞLARIMIZ VAR"
Şebap Güvercin Federasyonu Genel Başkanı Necmettin Budak, organizasyona ilişkin şu sözleri kaydetti:
"Bizim federasyonumuzun amacının Şebap kuşu yetiştirmesi, Şebap kuşunun ırkının yetiştirilmesi ve bu alanda bütün illerde Türkiye geneli sergilerimiz oluyor. Ayrıca Türkiye geneli festivallerimiz oluyor. Senede bir sefer festivalimiz oluyor. Bu festivalimizin amacı da Türkiye'nin en güzel kuşlarını, en güzel kuşçuluğun kuşunun yetiştiricisini belirliyoruz. Derece alan kuşlara ödüller veriyoruz. Çok bakım isteyen, titizlikle beslediğimiz kuşlar.
Şu anda Erzurum'da, burada bugün Türkiye geneli bir sergi yaptık. En az 200 kişinin katılımıyla çok güzel bir sergi oldu. İl dışından, Almanya'dan, İngiltere'den gelen arkadaşlarımız vardı. Burada kuşlarını sergilediler. Erzurum olarak kuşlarımızı sergiledik. Bir de ildeki dernek arkadaşlarımızın, kuş besleyen arkadaşlarımız burada getirdi, kuşlarını sergiledi. Güzel bir ortam oldu. Güzel dereceler aldılar, hediyeler aldılar. İşte Türkiye geneli biz her sezon festivaller yapıyoruz.
Her ilde de iki ayda bir veya bir ayda bir sergiler yapıyoruz. Türkiye geneli toplanıyoruz, sergimizi yapıyoruz. Kuşlarımız çok değerli. Özenle beslediğimiz kuşlarımızın değeri çok kıymetlidir, paha olarak biçilmez. Kuşlarımız 100 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar. Yani eski fiyata göre 5 trilyona kadar çıkıyor yani. Ev parasına, araba parasına satılan kuşlarımız var."