ÇOCUĞUM MÜKEMMEL OLSUN Sosyal medya çağında ebeveynliğin de değiştiğini hatırlatan Şule Erk, şu bilgileri verdi: Artık birçok anne baba farkında olmadan çocuklarının yalnızca mutlu değil, aynı zamanda başarılı, sosyal, sportif, sanatsal, yabancı dil bilen ve her alanda öne çıkan bireyler olmasını istiyor. Çocuklar ise bu beklentileri çok küçük yaşlarda hissediyor. Bir sınav notu... Bir yarışma sonucu... Bir resim... Bir gösteri... Sanki hepsi çocuğun değerini belirliyormuş gibi algılanabiliyor. Oysa hiçbir çocuk aldığı not kadar değerli ya da değersiz değildir. Başarı, çocuğun kimliği değil; yalnızca o günkü performansıdır. Performans değişebilir. Kimlik ise sevgiyle güçlenir.



BUGÜN YAPTIĞIN HANGİ HATA SANA BİR ŞEY ÖĞRETTİ? SORULARINI SORUN. ÖZGÜVEN İÇİN MÜCADELE GEREKİR



Gerçek özgüvenin alkışla değil, mücadeleyle geliştiğini belirten Şule Erk, "Toplumda özgüven çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Sürekli övülen çocukların özgüvenli olacağı düşünülüyor. Oysa gerçek özgüven, sürekli kazanarak değil; kaybettikten sonra yeniden deneyerek gelişir. 'Yapamadım ama tekrar denerim.' 'Bu kez olmadı, bir dahaki sefere başarabilirim.' İşte özgüven tam da bu cümlelerle oluşur. Çocuğa sürekli 'Sen harikasın' demek yerine; 'Çabanı gördüm.' 'Vazgeçmemen beni mutlu etti.' 'Hata yapman çok normal.' demek, onun içsel motivasyonunu güçlendirir" dedi