Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iddiaya göre polis aracına bıçakla zarar veren zanlı gözaltına alınarak tutuklandı.

Şanlıurfa'da polis aracına bıçaklı saldırı: Yakalanan şahıs tutuklandı

MUTFAK BIÇAĞIYLA POLİS ARACININ CAMINI KIRDI

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. A.İ., bilinmeyen bir nedenle elindeki mutfak bıçağıyla polis aracının camını kırdı. Daha sonra olay yerinden kaçmaya başlayan şahıs, polis ekiplerine de bıçakla saldırdı.

ZANLI, NÖBETÇİ HAKİMLİK TARAFINDAN TUTUKLANDI

Bir süre kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.