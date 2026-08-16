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Şanlıurfa'da polis aracına bıçakla saldıran ve ekiplere direnen zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde mutfak bıçağıyla polis aracının camını kırarak zarar veren ve kaçarken ekiplere saldıran şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Şanlıurfa'da polis aracına bıçakla saldıran ve ekiplere direnen zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iddiaya göre polis aracına bıçakla zarar veren zanlı gözaltına alınarak tutuklandı.

Video Oynatma İkonu Şanlıurfa'da polis aracına bıçaklı saldırı: Yakalanan şahıs tutuklandı

MUTFAK BIÇAĞIYLA POLİS ARACININ CAMINI KIRDI
Olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. A.İ., bilinmeyen bir nedenle elindeki mutfak bıçağıyla polis aracının camını kırdı. Daha sonra olay yerinden kaçmaya başlayan şahıs, polis ekiplerine de bıçakla saldırdı.

ZANLI, NÖBETÇİ HAKİMLİK TARAFINDAN TUTUKLANDI

Bir süre kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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