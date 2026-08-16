Şanlıurfa'da polis aracına bıçakla saldıran ve ekiplere direnen zanlı tutuklandı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde mutfak bıçağıyla polis aracının camını kırarak zarar veren ve kaçarken ekiplere saldıran şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iddiaya göre polis aracına bıçakla zarar veren zanlı gözaltına alınarak tutuklandı.Şanlıurfa'da polis aracına bıçaklı saldırı: Yakalanan şahıs tutuklandı
MUTFAK BIÇAĞIYLA POLİS ARACININ CAMINI KIRDI
Olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. A.İ., bilinmeyen bir nedenle elindeki mutfak bıçağıyla polis aracının camını kırdı. Daha sonra olay yerinden kaçmaya başlayan şahıs, polis ekiplerine de bıçakla saldırdı.
ZANLI, NÖBETÇİ HAKİMLİK TARAFINDAN TUTUKLANDI
Bir süre kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam