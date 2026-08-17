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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta kaza geçirdi

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde içerisinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın bulunduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı. Kazada hafif yaralanan Milletvekili Usta ve koruması hastaneye kaldırıldı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta kaza geçirdi

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve geçmiş dönem AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ün cenaze törenine katılmak için Ankara'dan Kocaeli'ye doğru yola çıkan AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamette seyreden başka bir otomobille çarpıştı.

Video Oynatma İkonu AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta TEM’de geçirdiği kazada yaralandı

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TEM’de geçirdiği kazada yaralandı.AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TEM’de geçirdiği kazada yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Meydana gelen kazada Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve koruması hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Usta ve korumasının sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta kaza geçirdi-3

Usta'nın kaza haberini alan Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner ise hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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