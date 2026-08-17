AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta kaza geçirdi

Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve geçmiş dönem AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ün cenaze törenine katılmak için Ankara'dan Kocaeli'ye doğru yola çıkan AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamette seyreden başka bir otomobille çarpıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TEM’de geçirdiği kazada yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Meydana gelen kazada Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve koruması hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Usta ve korumasının sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.