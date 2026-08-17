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Bağcılar'da şüpheli ölüm: Eniştesini park halindeki kamyonda ölü buldu

Bağcılar'da her zamanki saatte kahvaltıya gelmeyen 59 yaşındaki Tevfik İçinan'dan haber alamayan kayınbiraderi, park halindeki kamyonun camını kırarak içeri girdiğinde eniştesini hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri İçinan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Bağcılar'da şüpheli ölüm: Eniştesini park halindeki kamyonda ölü buldu

Bağcılar'da eniştesi Tevfik İçinan'dan (59) haber alamayan H.C. (49), park halindeki kamyonu kontrol etti. Camı kırarak kamyonun içine giren H.C., eniştesini ölü buldu. İçinan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Camı kırarak araca giren H.C., eniştesini hareketsiz halde buldu. (Fotoğraflar: DHA)Camı kırarak araca giren H.C., eniştesini hareketsiz halde buldu. (Fotoğraflar: DHA)

ENİŞTESİNİ KAMYONUN İÇİNDE HAREKETSİZ HALDE BULDU

Olay, sabah saatlerinde Mahmutbey Mahallesi İstoç Ticaret Merkezi 2442. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her gün kahvaltıya gelen eniştesi Tevfik İçinan'ın gelmemesi üzerine şüphelenen H.C. (49), şoförlüğünü yaptığı kamyonu kontrol etmek istedi. Kamyonun kapısının kilitli olması üzerine camı kırarak araca giren H.C., eniştesini hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tevfik İçinan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tevfik İçinan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tevfik İçinan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kamyonda yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından İçinan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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