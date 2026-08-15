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Marmaris Kabakargı Koyu’nda orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kabakargı Koyu'nda bugün saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Karadan ulaşımın son derece güç olduğu sarp araziye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan sevk edilirken, alevlerin büyümesini önlemek amacıyla bölgeye yangın söndürme helikopterleri yönlendirildi. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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Marmaris Kabakargı Koyu’nda orman yangını

Marmaris'te akşam 18.00 saatlerinde yükselen dumanlar ekipleri alarma geçirdi. Kara ulaşımının çetin olduğu Kabakargı Koyu mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

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Marmaris'te alevlerle mücadele sürüyor. (Fotoğraflar: İHA)Marmaris'te alevlerle mücadele sürüyor. (Fotoğraflar: İHA)

SARP ARAZİDE ZAMANLA YARIŞ: HELİKOPTERLER DEVREDE

Yangının çıktığı noktanın sarp ve karadan müdahaleyi zorlaştıran bir coğrafyada yer alması nedeniyle mücadelede hava unsurları kritik rol oynuyor. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan alevleri kısa sürede kontrol altına almak amacıyla bölgeye yangın söndürme helikopterleri kaydırıldı.

Marmaris Kabakargı Koyu’nda orman yangını-3

Orman işçileri ve hava ekipleri, alevlerin derin orman dokusuna yayılmasını engellemek için koordineli şekilde çalışmayı sürdürüyor.

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