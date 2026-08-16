39 yaşında romatoid artrit, lupus ve Hashimoto tiroiditi teşhisi alan Leslie Kenny, yaşam tarzını kökten değiştirerek sağlık sorunlarının üstesinden gelmeye çalıştı. 61 yaşına gelen Kenny, bugün biyolojik yaşının 21 olduğunu paylaşıyor. Uzun ömür uzmanı, bu sonucun tek bir yöntemle elde edilemeyeceğini vurgularken yıllardır uyguladığı sabah rutinini ve yaşam tarzı alışkanlıklarını anlattı.

Leslie Kenny, 39 yaşında romatoid artrit, lupus ve Hashimoto teşhisi aldı. (Haberin fotoğrafları Daily Mail'den, Takvim Foto Arşivi'nden ve AA'dan alınmıştır.)

HASTALIK TEŞHİSLERİNDEN SONRA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre beşinci tüp bebek tedavisinin ortasında üç farklı sağlık sorunuyla karşı karşıya kalan Kenny, hayatının bundan sonra ağrı ve rahatsızlık içinde geçeceği yönündeki öngörüyü kabul etmedi. Beslenme, uyku, stres yönetimi ve fiziksel aktivite başta olmak üzere yaşamının birçok alanında değişikliğe gitti.

Kenny, yaptığı değişikliklerin ardından yaklaşık altı ay içinde semptomlarının ortadan kalktığını belirtiyor. 42 yaşında doğal yollarla hamile kaldığını ve 43 yaşında doğum yaptığını da ifade ediyor.

Bugün 61 yaşında olan Kenny, bağışıklık belirteçlerini ölçen bir kan testine dayanarak biyolojik yaşının 21 olduğunu söylüyor. Ancak bunun tek bir alışkanlığın sonucu olmadığının altını çiziyor.