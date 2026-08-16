CANLI YAYIN
Geri

61 yaşında ama biyolojik yaşı 21: Uzun yaşamın sırrını açıkladı

61 yaşında olmasına rağmen biyolojik yaşının 21 olduğunu paylaşan uzun ömür uzmanı Leslie Kenny, yıllar önce aldığı ciddi hastalık teşhislerinin ardından yaşam tarzını baştan aşağı değiştirdi. Beslenmeden uykuya, hareketten stres yönetimine kadar birçok alışkanlığını yeniden düzenleyen Kenny, her sabah uyguladığı basit ritüelleri paylaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
61 yaşında ama biyolojik yaşı 21: Uzun yaşamın sırrını açıkladı

39 yaşında romatoid artrit, lupus ve Hashimoto tiroiditi teşhisi alan Leslie Kenny, yaşam tarzını kökten değiştirerek sağlık sorunlarının üstesinden gelmeye çalıştı. 61 yaşına gelen Kenny, bugün biyolojik yaşının 21 olduğunu paylaşıyor. Uzun ömür uzmanı, bu sonucun tek bir yöntemle elde edilemeyeceğini vurgularken yıllardır uyguladığı sabah rutinini ve yaşam tarzı alışkanlıklarını anlattı.

Leslie Kenny, 39 yaşında romatoid artrit, lupus ve Hashimoto teşhisi aldı. (Haberin fotoğrafları Daily Mail'den, Takvim Foto Arşivi'nden ve AA'dan alınmıştır.)Leslie Kenny, 39 yaşında romatoid artrit, lupus ve Hashimoto teşhisi aldı. (Haberin fotoğrafları Daily Mail'den, Takvim Foto Arşivi'nden ve AA'dan alınmıştır.)

HASTALIK TEŞHİSLERİNDEN SONRA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre beşinci tüp bebek tedavisinin ortasında üç farklı sağlık sorunuyla karşı karşıya kalan Kenny, hayatının bundan sonra ağrı ve rahatsızlık içinde geçeceği yönündeki öngörüyü kabul etmedi. Beslenme, uyku, stres yönetimi ve fiziksel aktivite başta olmak üzere yaşamının birçok alanında değişikliğe gitti.

Kenny, yaptığı değişikliklerin ardından yaklaşık altı ay içinde semptomlarının ortadan kalktığını belirtiyor. 42 yaşında doğal yollarla hamile kaldığını ve 43 yaşında doğum yaptığını da ifade ediyor.

Bugün 61 yaşında olan Kenny, bağışıklık belirteçlerini ölçen bir kan testine dayanarak biyolojik yaşının 21 olduğunu söylüyor. Ancak bunun tek bir alışkanlığın sonucu olmadığının altını çiziyor.

Sağlık sorunlarının ardından beslenme ve yaşam tarzını değiştirdi.Sağlık sorunlarının ardından beslenme ve yaşam tarzını değiştirdi.

GÜNE BESLEYİCİ BİR KAHVALTIYLA BAŞLIYOR

Kenny'nin sabah rutininin ilk adımı kahvaltı. Her gün chia ve keten tohumu, ayçiçeği ve kabak çekirdeği, yaban mersini ve kakao parçacıkları içeren yulaf ezmesi tüketiyor. Ünlü uzun ömür uzmanına göre bu kahvaltı, farklı bitkisel besinleri, lif ve sağlıklı yağları tek öğünde bir araya getirmenin pratik bir yolu. Kenny, reçeteli ilaç ve hormonların mutlaka doktorun önerisi doğrultusunda kullanılması gerektiğini vurguluyor.

SABAHINI MATCHA VE GÜN IŞIĞIYLA SÜRDÜRÜYOR

Kenny'nin sabah ritüelinin bir diğer parçası ise matcha. Özellikle sıcak havalarda hindistan cevizi sütlü buzlu matcha latteyi tercih ediyor.

Matchanın içerdiği kateşinler, antioksidan özellikleriyle bilinen bileşikler arasında yer alıyor. Kenny ise sabah içeceğini hazırladıktan sonra dışarı çıkmayı tercih ediyor.

Bahçede yalınayak dolaşan Kenny, çiçeklere ve ağaçlara bakarak çevresindeki anı fark etmeye çalıştığını söylüyor. Ayrıca her sabah minnettar olduğu üç şeyi düşündüğünü belirtiyor.

Kenny'ye göre uzun ve sağlıklı yaşam yalnızca beslenme veya egzersizden ibaret değil. Stresi yönetmek ve hayattaki olumlu şeylerin farkına varmak da önemli.

Kenny, yaklaşık altı ay içinde semptomlarının ortadan kalktığını belirtti.Kenny, yaklaşık altı ay içinde semptomlarının ortadan kalktığını belirtti.

SOĞUK DUŞU RUTİNİNİN BİR PARÇASI YAPTI

Kenny, her sabah uzun süre buz banyosunda kalmak yerine duşunun son dakikasını soğuk suyla tamamlıyor. Soğuğa kısa süreli maruz kalmanın sempatik sinir sistemini uyardığını ve dolaşımda değişikliklere yol açtığını belirten Kenny, bu yöntemi günlük hayatına kolayca eklenebilen ücretsiz bir alışkanlık olarak değerlendiriyor. Ancak Kenny'nin anlattığı rutinlerin hiçbirinin tek başına biyolojik yaşı 21'e indirmeyeceğini de özellikle vurguluyor.

Kenny, sağlıklı yaşlanmanın yıllar boyunca sürdürülen küçük alışkanlıkların bütünü olduğunu savunuyor.Kenny, sağlıklı yaşlanmanın yıllar boyunca sürdürülen küçük alışkanlıkların bütünü olduğunu savunuyor.

SPOR SALONUNA GİTMEDEN DE HAREKET EDİYOR

Kenny'ye göre uzun ömür için mutlaka her gün saatlerce spor yapmak gerekmiyor. Gün içerisinde yapılan küçük hareketlerin de önemli olduğunu savunuyor.

Bu nedenle günlük işlerini hareketle birleştirmeye çalışıyor. Hazırlanırken birkaç basit bacak hareketi yapmak, dişlerini fırçalarken esnemek veya yüz kremi sürerken destek alarak tek ayak üzerinde durmak gibi basit hareketler uyguluyor.

Ayrıca yere oturup tekrar ayağa kalkma hareketini de önemli buluyor. Bu hareketin güç, denge, koordinasyon ve hareketlilik gibi yaş ilerledikçe korunması gereken becerileri çalıştırdığını ifade ediyor.

Soğuk duş ve günlük küçük hareketleri uzun ömür alışkanlıkları arasında görüyor.Soğuk duş ve günlük küçük hareketleri uzun ömür alışkanlıkları arasında görüyor.

"UZUN YAŞAMI FAZLA KARMAŞIK HALE GETİRİYORUZ"

Kenny, uzun ve sağlıklı yaşama ilişkin yaklaşımının tek bir mucize yönteme dayanmadığını söylüyor.

Beslenme, uyku, hareket, stres yönetimi ve kanıta dayalı sağlık uygulamalarının yıllar boyunca bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirten Kenny, küçük alışkanlıkların düzenli şekilde tekrarlanmasına dikkat çekiyor.

Kendi ifadesiyle, onu 21 yaşında bir biyolojik yaşa ulaştırdığını söylediği tek bir sabah ritüeli bulunmuyor. Ona göre asıl önemli olan, yıllar boyunca sürdürülen küçük ve sağlıklı seçimler.

Not: Bu haberde yer alan bilgiler, Leslie Kenny'nin kişisel deneyimleri ve görüşlerine dayanmaktadır. Beslenme, soğuk duş, egzersiz veya takviyelerin herkes için aynı sonuçları vereceği düşünülmemelidir. Özellikle kronik hastalığı bulunan, düzenli ilaç kullanan veya hormon tedavisi gören kişilerin yaşam tarzlarında değişiklik yapmadan önce doktorlarına danışmaları gerekir. Reçeteli ilaçlar ve hormon tedavileri doktor önerisi olmadan bırakılmamalı veya değiştirilmemelidir.

Maç sırasında aniden fenalaştı: Askerden yeni terhis olan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
SONRAKİ HABER

Halı saha maçında fenalaşan genç hayatını kaybetti
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler