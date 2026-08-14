Gaziantep'teki engelli kıza cinsel istismar iddiasına 4 gözaltı: Karakolun önünde arbede çıktı

Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, işitme ve konuşma engelli S.P. (24) aracına bindiği bir şahıs tarafından bilinmeyen bir adrese götürüldü.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Genç kıza, götürüldüğü adreste boyacı, tesisatçı, berber ve berber kalfası olduğu iddia edilen M.T. (28), S.B. (26), M.E. (24) ve F.R. (18) isimli şahıslar tarafından cinsel istismarda bulunulduğu öne sürüldü. Daha sonra serbest bırakılan genç kız, yaşananları ailesine anlattı.

Gaziantep'te engelli genç kıza cinsel istismar iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. (Fotoğraf: İHA)

KARAKOL ÖNÜNDE GERGİN ANLAR

İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen 4 şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar emniyete götürülürken bu sırada karakol önünde toplanan genç kızın ailesi ile yüzlerce vatandaş yaşananlara tepki gösterdi.

Vatandaşlar, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi. Genç kızın istismara uğrayıp uğramadığı iddiasının ise yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netleşeceği belirtildi. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.