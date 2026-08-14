Akdeniz denildiğinde çoğumuzun aklına turkuaz deniz, oteller ve yaz tatili geliyor. Oysa Toroslar'ın eteğinden kıyıya inen bu geniş coğrafya, Türkiye'nin en zengin tarih ve kültür rotalarından biri.

AKDENİZ'İN ASIL ZENGİNLİĞİ KIYIDAN İÇERİDE

Akdeniz'i yalnızca kıyı şeridiyle tanımak, bölgenin büyük bölümünü kaçırmak demek. Toroslar'a doğru çıktıkça manzara değişiyor; narenciye bahçelerinin yerini çam ormanları, sahil kasabalarının yerini taş köyler alıyor. Selge, Ormana, Eğirdir ve Akseki gibi duraklar, deniz tatilinin çok uzağında bambaşka bir Akdeniz gösteriyor. Özellikle yazın sıcağından kaçmak isteyenler için yüksek rakımlı yaylalar ve dağ köyleri iyi alternatifler.