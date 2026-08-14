Akdeniz'in kıyıdan içeri uzanan gizli rotaları: Antik kentler, yaylalar, eşsiz doğa ve yöresel lezzetler
Akdeniz'in turkuaz kıyılarından Toroslar'ın saklı köylerine uzanan rota; antik kentleri, eşsiz doğası ve zengin mutfağıyla keşfedilmeyi bekliyor.
Akdeniz denildiğinde çoğumuzun aklına turkuaz deniz, oteller ve yaz tatili geliyor. Oysa Toroslar'ın eteğinden kıyıya inen bu geniş coğrafya, Türkiye'nin en zengin tarih ve kültür rotalarından biri.
AKDENİZ'İN ASIL ZENGİNLİĞİ KIYIDAN İÇERİDE
Akdeniz'i yalnızca kıyı şeridiyle tanımak, bölgenin büyük bölümünü kaçırmak demek. Toroslar'a doğru çıktıkça manzara değişiyor; narenciye bahçelerinin yerini çam ormanları, sahil kasabalarının yerini taş köyler alıyor. Selge, Ormana, Eğirdir ve Akseki gibi duraklar, deniz tatilinin çok uzağında bambaşka bir Akdeniz gösteriyor. Özellikle yazın sıcağından kaçmak isteyenler için yüksek rakımlı yaylalar ve dağ köyleri iyi alternatifler.
BİR ROMA İMPARATORLUĞU YOLCULUĞU
Antalya ve çevresindeki antik kentleri arka arkaya gezdiğinizde aslında Roma dünyasının önemli bir bölümünün içinde dolaşırsınız.
Perge'nin sütunlu caddeleri, Aspendos'un görkemli tiyatrosu, Side'nin limanı ve Termessos'un dağlara kurulmuş yapıları aynı medeniyetin farklı yüzlerini gösteriyor. Üstelik bu kentlerin çoğu denize ve doğal güzelliklere birkaç kilometre mesafede.
Antalya'nın antik kentleri, Isparta'nın gül bahçeleri, Mersin'in Kızkalesi ve antik limanları, Adana'nın bereketli mutfağı ve Hatay'ın binlerce yıllık kültür mozaiği aynı bölgede buluşuyor.
Sabah bir Roma tiyatrosunun basamaklarında tarihe dokunup birkaç saat sonra Akdeniz'in serin sularına girebilir, akşam ise kebap, meze ve yöresel tatlarla bambaşka bir gastronomi yolculuğuna çıkabilirsiniz.
Akdeniz'i yalnızca yazlık bir rota olarak değil, tarih, doğa ve lezzet peşinde çıkılacak uzun bir keşif yolculuğu olarak düşünün.
AKDENİZ MUTFAĞI NEDEN BU KADAR FARKLI?
Akdeniz mutfağının zenginliği, bölgenin tarih boyunca farklı kültürlerin kesişme noktası olmasından geliyor. Arap, Levanten, Anadolu ve Akdeniz mutfak gelenekleri birbirini etkileyerek bugün bildiğimiz sofrayı oluşturdu.
Adana'nın kebabı, Mersin'in tantunisi ve Hatay'ın mezeleri aynı coğrafyada ama birbirinden oldukça farklı tatlar sunuyor. Zeytinyağı, nar ekşisi, baharatlar, turunçgiller ve taze otlar mutfağın ortak unsurları. Bu nedenle Akdeniz'de "Nerede yemek yenir?" sorusu kadar "Ne yenir?" sorusu da seyahatin önemli bir parçası.
YAZIN DEĞİL BAHARDA GELİN
Akdeniz'in en büyük sürprizlerinden biri, bahar aylarında ortaya çıkıyor. Nisan ve mayısta doğa yeşeriyor, antik kentler henüz yaz kalabalığına teslim olmuyor, yürüyüş rotalarında hava çok daha elverişli oluyor. Deniz suyu bazı bölgelerde henüz serin olsa da tarih ve doğa odaklı gezi için ideal koşullar oluşuyor. Sonbaharda ise deniz sıcaklığını korurken kalabalık azalıyor.
VALİZİNİZE KOYUN
- Deniz ayakkabısı
- Rahat yürüyüş ayakkabısı
- Şapka
- Güneş gözlüğü
- Güneş kremi
- İnce yağmurluk
- Suluk
- Powerbank
NEDEN GİTMELİ?
- Antik kentlerle denizi aynı rotada buluşturabilirsiniz.
- Toroslar'da yayla ve doğa deneyimi yaşayabilirsiniz.
- Türkiye'nin en güçlü gastronomi merkezlerinden birkaçını keşfedebilirsiniz.
- Şelaleler, kanyonlar, mağaralar ve koylar aynı bölgede.
- İlkbahar ve sonbaharda da son derece keyifli.
AKDENİZ'İN GİZLİ DURAKLARI
- Saklıkent Kanyonu
- Adrasan
- Selge Antik Kenti
- Ormana
- Lyrbe
- Akseki
- Eğirdir
- Anemurium
BU BÖLGEDE MUTLAKA DURUN
ANTALYA KALEİÇİ
Roma, Selçuklu ve Osmanlı izlerinin dar sokaklarda buluştuğu tarihi merkez.
ASPENDOS
Roma döneminden kalma olağanüstü tiyatrosuyla Akdeniz'in en etkileyici antik miraslarından.
PERGE
Anıtsal caddeleri ve sütunlarıyla antik Pamfilya'nın en önemli kentlerinden.
OLYMPOS
Antik kent, orman ve denizi aynı rotada buluşturan eşsiz bir durak.
KAŞ
Taş sokakları, koyları ve antik Likya mirasıyla Akdeniz'in en özel kasabalarından.
TERMЕSSOS
Dağların arasında, doğayla bütünleşmiş antik kent. Ulaşımı biraz zahmetli ama manzarası buna değer.
ISPARTA
Gül bahçeleri, lavanta tarlaları ve Eğirdir Gölü ile Akdeniz'in şaşırtıcı yüzü.
MERSİN
Kızkalesi, Cennet-Cehennem obrukları ve antik kentleriyle uzun bir keşif rotası.
ADANA
Seyhan Nehri, Taşköprü ve güçlü sokak mutfağıyla gastronomi durağı.
NE YENİR?
- Adana kebabı
- Tantuni
- Fellah köftesi
- Yüksük çorbası
- Humus
- Tepsi kebabı
- Turunç reçeli
- Haytalı
- Şalgam
EĞİRDİR'İN ELMASI
Isparta ve Eğirdir çevresi elma üretimiyle öne çıkıyor. Sonbaharda bölgeyi ziyaret ederseniz hasat mevsimine denk gelebilirsiniz.
NE ALINIR?
- Zeytinyağı
- Nar ekşisi
- Defne sabunu
- Gül ürünleri
- Lavanta ürünleri
- Yöresel baharatlar
- Narenciye reçelleri
ASPENDOS'UN AKUSTİĞİ
Tiyatronun mimarisi, sahnedeki sesin seyircilere güçlü biçimde ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış. Bugün bile akustiği şaşırtıcı.
ÇIRALI'NIN MİSAFİRLERİ
Çıralı sahili, caretta carettaların yuvalama alanlarından biri. Yaz aylarında sahildeki koruma kurallarına özellikle dikkat etmek gerekiyor.
KIZKALESİ'NİN HİKÂYESİ
Denizin içindeki kale, kıyıdan bakıldığında masalsı bir görüntü oluşturuyor. Ancak asıl ilginç olan, çevresindeki antik Korykos yerleşiminin kalıntıları.