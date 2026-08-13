Esenyurt'ta eski sevgili kabusu mahalleliyi bezdirdi! Camları kırdı, apartman girişinde lastik yaktı: Aile korkudan evini terk etti
İstanbul Esenyurt'ta eski sevgilisinin yaşadığı apartmana gece saatlerinde scooter ile gelen bir kişi, iddiaya göre bina girişini ateşe verdi, camları kırdı ve mahallede korku dolu anlar yaşattı. Ailenin yaşananlar nedeniyle evi terk ettiği olayda mahalle sakinleri, şüphelinin tutuklanmasını isterken dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta eski sevgilisinin ayrılığı kabul edemediği öne sürülen bir kişinin aylardır aynı apartmana gelerek taşkınlık çıkardığı iddia edildi. Gece saatlerinde scooter ile apartmana gelen şüphelinin bina girişinde lastik yakarak yangına neden olduğu, camları kırdığı ve zaman zaman havai fişek attığı öne sürüldü. Yaşanan olayların ardından korku yaşayan aile evini satışa çıkarıp taşınırken, mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.
GECE YARISI APARTMANA GELDİ
Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisinin yaşadığı apartmana gece saatlerinde scooter ile gelen şüpheli, binanın camlarını kırdı.
BİNA GİRİŞİNDE LASTİK YAKTI
Mahalle sakinlerinin iddiasına göre şüpheli, daha önce de defalarca apartmana gelerek taşkınlık çıkardı. Bina girişinde lastik yakarak yangına neden olan şüpheli, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
AİLE EVİNİ TERK ETTİ
Yaşanan olaylar nedeniyle korku yaşayan aile, apartmandan taşınarak evini satışa çıkardı. Mahalle sakinleri ise geceleri tedirgin olduklarını ve uzun süredir huzur içinde yaşayamadıklarını söyledi.
"GECELERİ GELİP ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR"
Olayla ilgili konuşan bir mahalle sakini, şunları söyledi:
"Olaylar 3-4 ay önce başladı. Adam önce evin camlarını kırdı ardından kapının önünde lastik yaktı. Ev yanıyordu, yoldan geçen vatandaşlar kaldırdı bizleri. Bir gece geldi torpil attı. Geceleri 2-3 gibi geliyor adam. Bu adam kim bilmiyoruz, alt komşumuzun kızının eski sevgilisi olduğunu öğrendik. Ayrılmasını hazmedememiş, o nedenle bunları yapıyor. Komşumuz taşındı zaten bu adamın korkusuna. Evde biri olsa 'Tamam' diyeceğim ama evde de kimse yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz."
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Şüphelinin apartmana gelerek camları kırdığı ve bina girişinde yangına neden olduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri, benzer olayların tekrar yaşanmaması için şüphelinin bir an önce yakalanıp gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.