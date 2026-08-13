Midas Temmuz 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonucu açıklandı. 8.014 kişinin katıldığı çekilişte iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihli şu şekilde:

Talihli Türü Talihli / Şehir Asil Talihlisi Ahmet Özcan / Antalya Yedek Talihlisi Ömer Kutlu / İzmir

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 10.06.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-91769 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 7.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 8.014 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 28.08.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin ise 12.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr e-posta adresine, 0212 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A, Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere, Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN