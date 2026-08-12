El Nino alarmı çaldı! Uzmanlara göre son 150 yılın en şiddetlisi

Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, son 150 yılın en şiddetli El Nino sürecinin yaşandığını belirtti. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve DHA'dan alınmıştır.)

SON 150 YILIN EN GÜÇLÜ EL NİNO DÖNEMİ

Prof. Dr. Özçelik, uluslararası verilerin son 150 yılın en şiddetli El Nino süreçlerinden birine işaret ettiğini söyledi. Büyük Okyanus'un doğusunda Ekvator çevresindeki deniz suyu sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan El Nino'nun atmosfer sıcaklıklarını da etkilediğini belirtti.

"Dünya Meteoroloji Örgütü ve Amerikan Ulusal Atmosfer ve Okyanus İdaresi gibi birçok uluslararası kuruluş tarafından sağlanan veriler incelendiğinde; bu yıl ki El Nino'nun kayıtlardaki son 150 yılın en şiddetli El Nino'su olduğu karşımıza çıkıyor. El Nino, Büyük Okyanus'un doğusunda Ekvator etrafında deniz suyu sıcaklıklarının normalden fazla ısınması anlamına geliyor. Okyanus sıcaklıklarının artması atmosfer ısısını arttıracağı için önümüzdeki dönemde meteorolojik ve hidrolojik olayların sayısında ve sıklığı artışını beraberinde getireceğini öngörüyoruz. 2015 Paris İklim Anlaşması gereği, hava sıcaklıklarının 1,5 dereceyle sınırlı kalması gerekiyordu. Son 3 yıllık ortalamaya baktığımız zaman bu limitin halihazırda aşıldığını öngörüyoruz. Gerek küresel ısınma gerekse de El Nino'nun etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde 1,5 derecenin çok daha üstünde rakamlara erişileceğini öngördüğümü söyleyebilirim."