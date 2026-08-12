El Nino alarmı çaldı! Uzmanlara göre son 150 yılın en şiddetlisi
İklim krizinin etkileri giderek daha sert hissedilirken uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Uzman isim, son 150 yılın en güçlü El Nino dönemlerinden birinin yaşandığını belirterek küresel sıcaklıkların önümüzdeki 10 yılda 1,5 derecelik kritik eşiğin çok üzerine çıkabileceğini söyledi. Artan sıcaklıkların Türkiye’de şiddetli yağış, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları riskini artırabileceği uyarısında bulundu.
İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artış, aşırı hava olaylarıyla ilgili endişeleri artırıyor. Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, El Nino ile küresel ısınmanın etkilerinin önümüzdeki yıllarda daha belirgin hale gelebileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.
SON 150 YILIN EN GÜÇLÜ EL NİNO DÖNEMİ
Prof. Dr. Özçelik, uluslararası verilerin son 150 yılın en şiddetli El Nino süreçlerinden birine işaret ettiğini söyledi. Büyük Okyanus'un doğusunda Ekvator çevresindeki deniz suyu sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan El Nino'nun atmosfer sıcaklıklarını da etkilediğini belirtti.
"Dünya Meteoroloji Örgütü ve Amerikan Ulusal Atmosfer ve Okyanus İdaresi gibi birçok uluslararası kuruluş tarafından sağlanan veriler incelendiğinde; bu yıl ki El Nino'nun kayıtlardaki son 150 yılın en şiddetli El Nino'su olduğu karşımıza çıkıyor. El Nino, Büyük Okyanus'un doğusunda Ekvator etrafında deniz suyu sıcaklıklarının normalden fazla ısınması anlamına geliyor. Okyanus sıcaklıklarının artması atmosfer ısısını arttıracağı için önümüzdeki dönemde meteorolojik ve hidrolojik olayların sayısında ve sıklığı artışını beraberinde getireceğini öngörüyoruz. 2015 Paris İklim Anlaşması gereği, hava sıcaklıklarının 1,5 dereceyle sınırlı kalması gerekiyordu. Son 3 yıllık ortalamaya baktığımız zaman bu limitin halihazırda aşıldığını öngörüyoruz. Gerek küresel ısınma gerekse de El Nino'nun etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde 1,5 derecenin çok daha üstünde rakamlara erişileceğini öngördüğümü söyleyebilirim."
1,5 DERECELİK SINIR AŞILDI
Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılmasının hedeflendiğini hatırlatan Özçelik, son üç yıllık ortalamalarda bu seviyenin aşıldığını ifade etti. Özçelik, küresel ısınma ve El Nino'nun etkisiyle önümüzdeki 10 yılda sıcaklıkların 1,5 derecenin çok daha üzerine çıkabileceği öngörüsünde bulundu.
TAŞKIN, KURAKLIK VE YANGIN RİSKİ ARTABİLİR
Atmosfer ve deniz suyu sıcaklıklarındaki yükselişin ekstrem hava olaylarının sıklığını artırabileceği belirtildi. Özçelik; taşkın, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarının iklim değişikliğiyle birlikte daha ciddi bir tehdit haline gelebileceğine dikkat çekti.
AKDENİZ'DE DENİZ SUYU SICAKLIĞI 7-8 DERECE ARTTI
Akdeniz'de temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların ekstrem seviyelere ulaştığını belirten Özçelik, uydu verilerinin batı Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarında 7-8 dereceye varan artışlar gösterdiğini söyledi. Bu durumun kıyı kesimlerde şiddetli yağış, iç bölgelerde ise kuraklık riskini yükseltebileceği kaydedildi.
Özçelik, iklim değişikliğinin etkilerinin yalnızca küresel ölçekte değil, yerel düzeyde de ele alınması gerektiğini vurguladı. Kentlerde altyapının taşkın ve sıcak hava dalgalarına, kırsal bölgelerde ise kuraklık ve ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.
DENİZ CANLILARI VE TURİZM DE ETKİLENİYOR
Deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimin Akdeniz'de deniz canlılarının çeşitliliği ve turizm faaliyetleri üzerinde de etkiler oluşturduğu ifade edildi. Uzmanlar, gelecekte ortaya çıkabilecek iklim risklerinin önceden belirlenerek kentlerin ve kırsal alanların bu değişimlere hazırlanması gerektiğine dikkat çekiyor.